Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, включая Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Здание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе трижды Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.18 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 12.09 - населенный пункт Майорск - населенный пункт Зайцево: произведено шесть выстрелов из танка", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что украинские войска в 12.20 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Яковлевка. Кроме того, войска Украины в 11.27 и 11.59 обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.