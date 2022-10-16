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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/obstrel-1824399474.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.10.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе трижды Донецк, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:11
2022-10-16T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе трижды Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.18 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 12.09 - населенный пункт Майорск - населенный пункт Зайцево: произведено шесть выстрелов из танка", - сообщается в Telegram-канале представительства.Отмечается, что украинские войска в 12.20 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Яковлевка. Кроме того, войска Украины в 11.27 и 11.59 обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221016/trevoga-1824397693.html
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в мире, донецк, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика
13:11 16.10.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, включая Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Здание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Здание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе трижды Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.18 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 12.09 - населенный пункт Майорск - населенный пункт Зайцево: произведено шесть выстрелов из танка", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что украинские войска в 12.20 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Яковлевка. Кроме того, войска Украины в 11.27 и 11.59 обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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