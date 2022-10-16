https://ria.ru/20221016/obstrel-1824399474.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.10.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе трижды Донецк, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:11

2022-10-16T13:11

2022-10-16T13:11

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе трижды Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.18 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 12.09 - населенный пункт Майорск - населенный пункт Зайцево: произведено шесть выстрелов из танка", - сообщается в Telegram-канале представительства.Отмечается, что украинские войска в 12.20 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Яковлевка. Кроме того, войска Украины в 11.27 и 11.59 обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221016/trevoga-1824397693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, украина, донецкая народная республика