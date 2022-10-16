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В Белгорода два человека получили ранения после обстрела - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/obstrel-1824391588.html
В Белгорода два человека получили ранения после обстрела
В Белгорода два человека получили ранения после обстрела - РИА Новости, 16.10.2022
В Белгорода два человека получили ранения после обстрела
Два человека, по предварительной информации, получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T12:01
2022-10-16T12:01
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгород
украина
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Два человека, по предварительной информации, получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что над городом прозвучало минимум 16 взрывов, у зданий дрожали стекла."Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным, есть двое раненых", - написал губернатор в своем Telegram-канале.В среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей. Многоэтажный дом в Белгороде пострадал в четверг из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска. В пятницу вечером после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт, энергетики восстановили электроснабжение в этот же день.
https://ria.ru/20221016/donetsk-1824390835.html
белгород
украина
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, украина, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Украина, Белгородский район
12:01 16.10.2022
 
В Белгорода два человека получили ранения после обстрела

Губернатор Гладков: в Белгороде два человека получили ранения после обстрела

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкПоврежденная крыша частного дома в Белгороде
Поврежденная крыша частного дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Поврежденная крыша частного дома в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Два человека, по предварительной информации, получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что над городом прозвучало минимум 16 взрывов, у зданий дрожали стекла.
"Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным, есть двое раненых", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
В среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей. Многоэтажный дом в Белгороде пострадал в четверг из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска. В пятницу вечером после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт, энергетики восстановили электроснабжение в этот же день.
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
11:45Специальная военная операция на Украине
Следователи осмотрели здание администрации Донецка после обстрела
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковБелгородУкраинаБелгородский район
 
 
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