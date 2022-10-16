https://ria.ru/20221016/obstrel-1824391588.html

В Белгорода два человека получили ранения после обстрела

В Белгорода два человека получили ранения после обстрела - РИА Новости, 16.10.2022

В Белгорода два человека получили ранения после обстрела

Два человека, по предварительной информации, получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T12:01

2022-10-16T12:01

2022-10-16T12:01

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

белгород

украина

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Два человека, по предварительной информации, получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что над городом прозвучало минимум 16 взрывов, у зданий дрожали стекла."Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным, есть двое раненых", - написал губернатор в своем Telegram-канале.В среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей. Многоэтажный дом в Белгороде пострадал в четверг из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска. В пятницу вечером после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт, энергетики восстановили электроснабжение в этот же день.

https://ria.ru/20221016/donetsk-1824390835.html

белгород

украина

белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, вячеслав гладков, белгород, украина, белгородский район