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Из-за обстрела администрации Донецка пострадали два мирных жителя

Из-за обстрела администрации Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 16.10.2022

Из-за обстрела администрации Донецка пострадали два мирных жителя

По меньшей мере два мирных жителя пострадали при обстреле здания городской администрации Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T09:47

2022-10-16T09:47

2022-10-16T11:11

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере два мирных жителя пострадали при обстреле здания городской администрации Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району."При обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема ранения получили мирные жители: мужчина 1963 г.р. и мужчина 1984 г.р. Пострадавшие доставлены в Республиканский травматологический центр", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221015/korrespondent-1824336191.html

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Варвара Скокшина

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк