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Из-за обстрела администрации Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/obstrel-1824375361.html
Из-за обстрела администрации Донецка пострадали два мирных жителя
Из-за обстрела администрации Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 16.10.2022
Из-за обстрела администрации Донецка пострадали два мирных жителя
По меньшей мере два мирных жителя пострадали при обстреле здания городской администрации Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T09:47
2022-10-16T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере два мирных жителя пострадали при обстреле здания городской администрации Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району."При обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема ранения получили мирные жители: мужчина 1963 г.р. и мужчина 1984 г.р. Пострадавшие доставлены в Республиканский травматологический центр", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
09:47 16.10.2022 (обновлено: 11:11 16.10.2022)
 
Из-за обстрела администрации Донецка пострадали два мирных жителя

Из-за украинского обстрела администрации Донецка пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ. 16 октября 2022
Здание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ. 16 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере два мирных жителя пострадали при обстреле здания городской администрации Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району.
"При обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема ранения получили мирные жители: мужчина 1963 г.р. и мужчина 1984 г.р. Пострадавшие доставлены в Республиканский травматологический центр", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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