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Из-за обстрелов в ДНР за сутки погиб человек, четверо ранены - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/obstrel-1824369337.html
Из-за обстрелов в ДНР за сутки погиб человек, четверо ранены
Из-за обстрелов в ДНР за сутки погиб человек, четверо ранены - РИА Новости, 16.10.2022
Из-за обстрелов в ДНР за сутки погиб человек, четверо ранены
По меньшей мере один человек погиб, еще четыре пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T08:41
2022-10-16T08:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще четыре пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 15 октября до 8.00 16 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб 1 человек и еще 4 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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донецкая народная республика
россия
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Варвара Скокшина
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в мире, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия
08:41 16.10.2022
 
Из-за обстрелов в ДНР за сутки погиб человек, четверо ранены

Из-за украинских обстрелов в ДНР за сутки погиб человек, четверо ранены

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще четыре пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 8.00 15 октября до 8.00 16 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб 1 человек и еще 4 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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12 октября, 15:23Специальная военная операция на Украине
Российские войска ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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