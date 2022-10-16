https://ria.ru/20221016/obstrel-1824369337.html

Из-за обстрелов в ДНР за сутки погиб человек, четверо ранены

Из-за обстрелов в ДНР за сутки погиб человек, четверо ранены - РИА Новости, 16.10.2022

Из-за обстрелов в ДНР за сутки погиб человек, четверо ранены

По меньшей мере один человек погиб, еще четыре пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T08:41

2022-10-16T08:41

2022-10-16T08:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810463459_0:0:3475:1955_1920x0_80_0_0_3c146d914e9959cdb306c963abcc08fe.jpg

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще четыре пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 15 октября до 8.00 16 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб 1 человек и еще 4 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221012/minoborony-1823401316.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, россия