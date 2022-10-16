https://ria.ru/20221016/obstrel-1824353363.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 16.10.2022

Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска в субботу вечером выпустили по трем районам Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T01:21

2022-10-16T01:21

2022-10-16T01:22

специальная военная операция на украине

донецк

украина

нато

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером выпустили по трем районам Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 23.05 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 23.07 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221015/obstrel-1824306832.html

донецк

украина

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донецк, украина, нато