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Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/obstrel-1824353363.html
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 16.10.2022
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска в субботу вечером выпустили по трем районам Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T01:21
2022-10-16T01:22
специальная военная операция на украине
донецк
украина
нато
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером выпустили по трем районам Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 23.05 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 23.07 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221015/obstrel-1824306832.html
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донецк, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, НАТО
01:21 16.10.2022 (обновлено: 01:22 16.10.2022)
 
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по трем районам Донецка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбщеобразовательная школа, пострадавшая в результате обстрела в Донецке
Общеобразовательная школа, пострадавшая в результате обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости
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Общеобразовательная школа, пострадавшая в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером выпустили по трем районам Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 23.05 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 23.07 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
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Вчера, 17:27Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаНАТО
 
 
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