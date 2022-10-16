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НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/nato-1824410094.html
НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, заявил Песков
НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2022
НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, заявил Песков
Североатлантический альянс де-факто стал участником украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин"... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:29
2022-10-16T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс де-факто стал участником украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".По его словам, тот факт, что НАТО фактически "влезла" в конфликт никак не влияет на поставленные задачи Москвы. В частности, речь идет о доведении специальной военной операции до конца, подчеркнул он. На уточняющий вопрос, насколько России тяжелее из-за вмешательства альянса, представитель Кремля ответил, что "существенно тяжелее". "Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело это киевский режим, а другое дело это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию", — добавил Песков.Накануне вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию Newsweek, что российской армии в рамках специальной военной операции фактически противостоят Вооруженные силы Североатлантического альянса. По ее мнению, Москва получает "опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО, командными цепочками НАТО, оснащена новейшей техникой НАТО".В начале октября Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. Глава МИД Сергей Лавров ранее предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО
14:29 16.10.2022 (обновлено: 14:58 16.10.2022)
 
НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, заявил Песков

Песков: НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, но это не влияет на цели России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс де-факто стал участником украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По его словам, тот факт, что НАТО фактически "влезла" в конфликт никак не влияет на поставленные задачи Москвы. В частности, речь идет о доведении специальной военной операции до конца, подчеркнул он. На уточняющий вопрос, насколько России тяжелее из-за вмешательства альянса, представитель Кремля ответил, что "существенно тяжелее".
"Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело это киевский режим, а другое дело это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию", — добавил Песков.
Накануне вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию Newsweek, что российской армии в рамках специальной военной операции фактически противостоят Вооруженные силы Североатлантического альянса. По ее мнению, Москва получает "опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО, командными цепочками НАТО, оснащена новейшей техникой НАТО".
В начале октября Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. Глава МИД Сергей Лавров ранее предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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