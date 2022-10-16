https://ria.ru/20221016/nato-1824410094.html

НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, заявил Песков

НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2022

НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, заявил Песков

Североатлантический альянс де-факто стал участником украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин"... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:29

2022-10-16T14:29

2022-10-16T14:58

специальная военная операция на украине

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс де-факто стал участником украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".По его словам, тот факт, что НАТО фактически "влезла" в конфликт никак не влияет на поставленные задачи Москвы. В частности, речь идет о доведении специальной военной операции до конца, подчеркнул он. На уточняющий вопрос, насколько России тяжелее из-за вмешательства альянса, представитель Кремля ответил, что "существенно тяжелее". "Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело это киевский режим, а другое дело это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию", — добавил Песков.Накануне вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию Newsweek, что российской армии в рамках специальной военной операции фактически противостоят Вооруженные силы Североатлантического альянса. По ее мнению, Москва получает "опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО, командными цепочками НАТО, оснащена новейшей техникой НАТО".В начале октября Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. Глава МИД Сергей Лавров ранее предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20221015/ukraina-1824318661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, нато