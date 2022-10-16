https://ria.ru/20221016/nastuplenie-1824404686.html

Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.10.2022

Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении ВС РФ сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сказали в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:59

2022-10-16T13:59

2022-10-16T14:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На Купянском направлении ВС РФ сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сказали в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами", - сказали в ведомстве.Кроме того, сообщили в Минобороны, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная войсками Украины переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.

https://ria.ru/20221016/obstrel-1824369337.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире