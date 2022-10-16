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Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.10.2022
Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении ВС РФ сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сказали в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:59
2022-10-16T13:59
2022-10-16T14:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На Купянском направлении ВС РФ сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сказали в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами", - сказали в ведомстве.Кроме того, сообщили в Минобороны, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная войсками Украины переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
https://ria.ru/20221016/obstrel-1824369337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
13:59 16.10.2022 (обновлено: 14:15 16.10.2022)
Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении