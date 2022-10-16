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Мурашко рассказал о статистике смертности от внезапной остановки сердца - РИА Новости, 16.10.2022
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Мурашко рассказал о статистике смертности от внезапной остановки сердца
Мурашко рассказал о статистике смертности от внезапной остановки сердца - РИА Новости, 16.10.2022
Мурашко рассказал о статистике смертности от внезапной остановки сердца
До 250 тысяч человек ежегодно погибают в России от внезапной остановки сердца, важно, чтобы люди, которые находятся рядом, могли провести комплекс мер по... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T12:30
2022-10-16T12:30
общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. До 250 тысяч человек ежегодно погибают в России от внезапной остановки сердца, важно, чтобы люди, которые находятся рядом, могли провести комплекс мер по восстановлению работы сердца, это может помочь сохранить многие жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В нашей стране до 250 000 человек ежегодно погибают от внезапной остановки сердца", - сказал Мурашко в приветствии участникам обучающего флешмоба "Дети спасают жизни!".Он отметил, что правительство России уделяет значительное внимание вопросам качества медицинских услуг, модернизации диагностической и лечебной базы, внедрению современных медицинских технологий, подготовке квалифицированных медицинских кадров, но медицинские работники не всегда могут моментально оказаться рядом с пострадавшим, когда счет идет на секунды и минуты.По его словам, исследования показали, что, если обучить школьника старше 12 лет, и далее в период его обучения в школе под контролем учителей уделять не более 2 часов в год на поддержание этого навыка, это позволит реально сохранить многие жизни.
https://ria.ru/20221004/murashko-1821379309.html
https://ria.ru/20220808/smertnost-1807981517.html
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общество, михаил мурашко, россия
Общество, Михаил Мурашко, Россия
12:30 16.10.2022
 
Мурашко рассказал о статистике смертности от внезапной остановки сердца

Глава Минздрава Мурашко: ежегодно от остановки сердца погибают до 250 тысяч россиян

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. До 250 тысяч человек ежегодно погибают в России от внезапной остановки сердца, важно, чтобы люди, которые находятся рядом, могли провести комплекс мер по восстановлению работы сердца, это может помочь сохранить многие жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В нашей стране до 250 000 человек ежегодно погибают от внезапной остановки сердца", - сказал Мурашко в приветствии участникам обучающего флешмоба "Дети спасают жизни!".
Новорожденный и акушер - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 12:19
Показатель младенческой смертности в России низкий, заявили в Минздраве
Он отметил, что правительство России уделяет значительное внимание вопросам качества медицинских услуг, модернизации диагностической и лечебной базы, внедрению современных медицинских технологий, подготовке квалифицированных медицинских кадров, но медицинские работники не всегда могут моментально оказаться рядом с пострадавшим, когда счет идет на секунды и минуты.
"Во многих случаях внезапная коронарная смерть наступает при свидетелях, и уметь провести простой комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию сердечной деятельности – первостепенная задача для обеспечения непрерывности "цепи выживания", - подчеркнул министр.
По его словам, исследования показали, что, если обучить школьника старше 12 лет, и далее в период его обучения в школе под контролем учителей уделять не более 2 часов в год на поддержание этого навыка, это позволит реально сохранить многие жизни.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Показатели мужской смертности в два раза выше женской, заявил Мурашко
 
ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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