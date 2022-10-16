https://ria.ru/20221016/murashko-1824395779.html

Мурашко рассказал о статистике смертности от внезапной остановки сердца

Мурашко рассказал о статистике смертности от внезапной остановки сердца - РИА Новости, 16.10.2022

Мурашко рассказал о статистике смертности от внезапной остановки сердца

До 250 тысяч человек ежегодно погибают в России от внезапной остановки сердца, важно, чтобы люди, которые находятся рядом, могли провести комплекс мер по... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T12:30

2022-10-16T12:30

2022-10-16T12:30

общество

михаил мурашко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. До 250 тысяч человек ежегодно погибают в России от внезапной остановки сердца, важно, чтобы люди, которые находятся рядом, могли провести комплекс мер по восстановлению работы сердца, это может помочь сохранить многие жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В нашей стране до 250 000 человек ежегодно погибают от внезапной остановки сердца", - сказал Мурашко в приветствии участникам обучающего флешмоба "Дети спасают жизни!".Он отметил, что правительство России уделяет значительное внимание вопросам качества медицинских услуг, модернизации диагностической и лечебной базы, внедрению современных медицинских технологий, подготовке квалифицированных медицинских кадров, но медицинские работники не всегда могут моментально оказаться рядом с пострадавшим, когда счет идет на секунды и минуты.По его словам, исследования показали, что, если обучить школьника старше 12 лет, и далее в период его обучения в школе под контролем учителей уделять не более 2 часов в год на поддержание этого навыка, это позволит реально сохранить многие жизни.

https://ria.ru/20221004/murashko-1821379309.html

https://ria.ru/20220808/smertnost-1807981517.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мурашко, россия