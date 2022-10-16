В Москве до конца года высадят более 1200 деревьев
На улицах Москвы до конца года высадят более 1200 деревьев и 27 тысяч кустарников
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкДевушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте
Девушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 1,2 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников высадят на благоустроенных улицах столицы до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. В этом году поздней осенью и в начале зимы планируется высадить более 1,2 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников. Они украсят переулки в районах Тверской, Арбат и Хамовники, пространства возле Павелецкого вокзала, улицы Конюшковскую и Лужники, Кутузовский проспект, стадион "Авангард", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении указано, что саженцы для украшения столицы выберут с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Их выращивают в специализированных питомниках, где они проходят подготовку к пересадке.
Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства заранее подготавливают посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем – он защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.