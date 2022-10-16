https://ria.ru/20221016/moskva-1824385726.html

В Москве до конца года высадят более 1200 деревьев

В Москве до конца года высадят более 1200 деревьев - РИА Новости, 16.10.2022

В Москве до конца года высадят более 1200 деревьев

Более 1,2 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников высадят на благоустроенных улицах столицы до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T11:06

2022-10-16T11:06

2022-10-16T11:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

кутузовский проспект

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 1,2 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников высадят на благоустроенных улицах столицы до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. В этом году поздней осенью и в начале зимы планируется высадить более 1,2 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников. Они украсят переулки в районах Тверской, Арбат и Хамовники, пространства возле Павелецкого вокзала, улицы Конюшковскую и Лужники, Кутузовский проспект, стадион "Авангард", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В сообщении указано, что саженцы для украшения столицы выберут с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Их выращивают в специализированных питомниках, где они проходят подготовку к пересадке.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства заранее подготавливают посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем – он защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.

https://ria.ru/20221016/moskva-1824366419.html

https://ria.ru/20221015/moskva-1824239098.html

москва

кутузовский проспект

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, кутузовский проспект