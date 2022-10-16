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В Москве до конца года высадят более 1200 деревьев - РИА Новости, 16.10.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221016/moskva-1824385726.html
В Москве до конца года высадят более 1200 деревьев
В Москве до конца года высадят более 1200 деревьев - РИА Новости, 16.10.2022
В Москве до конца года высадят более 1200 деревьев
Более 1,2 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников высадят на благоустроенных улицах столицы до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:06
2022-10-16T11:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
кутузовский проспект
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 1,2 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников высадят на благоустроенных улицах столицы до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. В этом году поздней осенью и в начале зимы планируется высадить более 1,2 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников. Они украсят переулки в районах Тверской, Арбат и Хамовники, пространства возле Павелецкого вокзала, улицы Конюшковскую и Лужники, Кутузовский проспект, стадион "Авангард", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В сообщении указано, что саженцы для украшения столицы выберут с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Их выращивают в специализированных питомниках, где они проходят подготовку к пересадке.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства заранее подготавливают посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем – он защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
https://ria.ru/20221016/moskva-1824366419.html
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москва
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, кутузовский проспект
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Кутузовский проспект
11:06 16.10.2022
 
В Москве до конца года высадят более 1200 деревьев

На улицах Москвы до конца года высадят более 1200 деревьев и 27 тысяч кустарников

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкДевушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте
Девушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Девушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 1,2 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников высадят на благоустроенных улицах столицы до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. В этом году поздней осенью и в начале зимы планируется высадить более 1,2 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников. Они украсят переулки в районах Тверской, Арбат и Хамовники, пространства возле Павелецкого вокзала, улицы Конюшковскую и Лужники, Кутузовский проспект, стадион "Авангард", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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В сообщении указано, что саженцы для украшения столицы выберут с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Их выращивают в специализированных питомниках, где они проходят подготовку к пересадке.
Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства заранее подготавливают посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем – он защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
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