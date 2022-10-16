https://ria.ru/20221016/moskva-1824366419.html
Уборочную спецтехнику Москвы полностью подготовили к работе зимой
Уборочную спецтехнику Москвы полностью подготовили к работе зимой - РИА Новости, 16.10.2022
Уборочную спецтехнику Москвы полностью подготовили к работе зимой
Автопарк специализированной техники ГБУ "Автомобильные дороги" Москвы и его сотрудники полностью готовы к работе в зимний сезон, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T08:12
2022-10-16T08:12
2022-10-16T08:12
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александр орешкин
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автомобильные дороги
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МОСКВА, 16 окт - РИА Недвижимость. Автопарк специализированной техники ГБУ "Автомобильные дороги" Москвы и его сотрудники полностью готовы к работе в зимний сезон, рассказал в интервью РИА Недвижимость руководитель предприятия Александр Орешкин.Он напомнил, что зимний сезон для коммунальных и дорожных служб столицы, как правило, стартует 1 ноября. В рамках подготовки к нему специалисты проводят осмотр спецтехники, при необходимости проводят ремонт или замену деталей и оборудования."Могу сказать, что к работе зимой мы полностью готовы. Противогололедные материалы (ПГМ) у нас есть, большая часть нашей техники – всесезонная, поэтому специалистам необходима всего пара часов, чтобы перевести машины с летнего режима на зимний", - отметил Орешкин.Он добавил, что основной задачей ГБУ "Автомобильные дороги" в зимний сезон станет уборка и утилизация снега, а также обработка дорог и тротуаров ПГМ. Для этого предприятие задействует плужно-щеточную технику, распределители твердых и жидких ПГМ, снегопогрузчики, подметательно-уборочные машины, роторную технику, автогрейдеры и самосвалы."У "Автомобильных дорог" достаточно машин, чтобы справиться с последствиями любой погоды, в том числе с аномальными снегопадами", - подчеркнул Орешкин.
https://ria.ru/20220914/avtobazy-1816703569.html
https://ria.ru/20221014/moskva-1824068378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, александр орешкин, москва, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Александр Орешкин, Москва, Автомобильные дороги
Уборочную спецтехнику Москвы полностью подготовили к работе зимой
Автопарк спецтехники ГБУ "Автомобильные дороги" Москвы подготовили к работе зимой
МОСКВА, 16 окт - РИА Недвижимость. Автопарк специализированной техники ГБУ "Автомобильные дороги" Москвы и его сотрудники полностью готовы к работе в зимний сезон, рассказал в интервью РИА Недвижимость руководитель предприятия Александр Орешкин.
Он напомнил, что зимний сезон для коммунальных и дорожных служб столицы, как правило, стартует 1 ноября. В рамках подготовки к нему специалисты проводят осмотр спецтехники, при необходимости проводят ремонт или замену деталей и оборудования.
"Могу сказать, что к работе зимой мы полностью готовы. Противогололедные материалы (ПГМ) у нас есть, большая часть нашей техники – всесезонная, поэтому специалистам необходима всего пара часов, чтобы перевести машины с летнего режима на зимний", - отметил Орешкин.
Он добавил, что основной задачей ГБУ "Автомобильные дороги" в зимний сезон станет уборка и утилизация снега, а также обработка дорог и тротуаров ПГМ. Для этого предприятие задействует плужно-щеточную технику, распределители твердых и жидких ПГМ, снегопогрузчики, подметательно-уборочные машины, роторную технику, автогрейдеры и самосвалы.
"У "Автомобильных дорог" достаточно машин, чтобы справиться с последствиями любой погоды, в том числе с аномальными снегопадами", - подчеркнул Орешкин.