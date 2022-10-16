https://ria.ru/20221016/moldaviya-1824470001.html

Молдавскую полицию обвинили в злоупотреблениях при разгоне протестующих

Молдавскую полицию обвинили в злоупотреблениях при разгоне протестующих - РИА Новости, 16.10.2022

Молдавскую полицию обвинили в злоупотреблениях при разгоне протестующих

Партия "Шор" заявила, что полиция Молдавии проявила злоупотребления при демонтаже палаточного городка протестующих, поэтому люди жалуются на издевательства со... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T21:54

2022-10-16T21:54

2022-10-16T21:55

в мире

майя санду

кишинев

молдавия

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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Партия "Шор" заявила, что полиция Молдавии проявила злоупотребления при демонтаже палаточного городка протестующих, поэтому люди жалуются на издевательства со стороны правоохранительных органов, сообщила пресс-служба политсилы.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходила в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты установили палатки в сквере перед парламентом и напротив дворца президента. В воскресенье во время очередного митинга протестующие установили палатки на центральной улице Кишинева, заблокировав движение транспорта. Через четыре часа сотрудники полиции вместе со спецназом попросили людей убрать палатки, а зачем начали принудительно их демонтировать. Палатки, что пять недель стояли в центре Кишинева, были свалены в кучу посреди проезжей части, затем их грузили в машины и увезли в неизвестном направлении."Беспрецедентные злоупотребления со стороны полиции! Этим вечером сотни карабинеров в масках насильно демонтировали все палатки, установленные протестующими. Люди жалуются на издевательства над ними со стороны полиции, действующей по указанию Майи Санду, обеспокоенной антиправительственными протестами, продолжающимися уже более пяти недель подряд в центре столицы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии "Шор".В партии отметили, что палатки были вывезены вместе с личными вещами протестующих, документами и едой.На этой неделе власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823797603.html

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823037534.html

https://ria.ru/20221015/protest-1824310216.html

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Демонтаж палаточного городка в центре Кишинева полицией Полиция Молдавии при помощи спецназа демонтировала палаточный городок в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости 2022-10-16T21:54 true PT0M10S

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в мире, майя санду, кишинев, молдавия