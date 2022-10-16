https://ria.ru/20221016/moldaviya-1824422634.html

Организаторы митинга в Кишинева возмутились действиями полиции

Организаторы митинга в Кишинева возмутились действиями полиции - РИА Новости, 16.10.2022

Организаторы митинга в Кишинева возмутились действиями полиции

Более 50 тысяч человек пытаются попасть на центральную площадь Кишинева для проведения антиправительственного протеста, но полиция заблокировала им путь, что... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T16:06

2022-10-16T16:06

2022-10-16T20:46

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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч человек пытаются попасть на центральную площадь Кишинева для проведения антиправительственного протеста, но полиция заблокировала им путь, что является нарушением прав народа, заявил один из организаторов, представитель партии "Шор" Дину Цуркану.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты живут в палатках в сквере перед парламентом и напротив дворца президента. Неделей ранее партия "Шор" поставила властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.Участники акции протеста намеревались занять центральную площадь Великого национального собрания перед зданием правительства Молдавии, согласовав это с местными властями. Однако дорогу на площадь им преградили сотрудники полиции, поэтому протестующие требуют появления мэра города Иона Чабана, чтобы он разъяснил ситуацию.Движение транспорта в центре столицы Молдавии оказалось заблокировано сразу на нескольких улицах. Собравшиеся скандируют "Долой диктатуру", "Полиция с народом" и "Долой Майю Санду". Было решено, что акция протеста начнется прямо на перекрестке рядом с площадью, пока полиция или власти города не примут иного решения. Митингующие в центре Кишинёва зажгли дымовые шашки в цвета флага Молдавии.На этой неделе власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823037534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Антиправительственный митинг в центре Кишинева В центре Кишинева антиправительственный митинг. Участники требуют отставки властей и компенсации роста тарифов на газ и электроэнергию. 2022-10-16T16:06 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, майя санду, кишинев, молдавия, россия