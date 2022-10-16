https://ria.ru/20221016/moldaviya-1824397895.html

Пик протестов в Молдавии придется на январь-февраль, считает эксперт

Пик протестов в Молдавии придется на январь-февраль, считает эксперт - РИА Новости, 16.10.2022

Пик протестов в Молдавии придется на январь-февраль, считает эксперт

Процесс кристаллизации протестного движения в Молдавии еще не завершен, наивысшего пика массового народного негодования следует ожидать в январе-феврале 2023... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T12:48

2022-10-16T12:48

2022-10-16T12:48

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КИШИНЕВ, 16 окт – РИА Новости. Процесс кристаллизации протестного движения в Молдавии еще не завершен, наивысшего пика массового народного негодования следует ожидать в январе-феврале 2023 года, именно такой сценарий событий пугает действующую в стране прозападную власть, считает директор Центра анализа, исследований и прогнозов кишиневского Balkan-center Сергей Манастырлы.В центре Кишинева почти месяц проходит бессрочная акция протеста, организованная оппозиционной партией "Шор". Манифестанты требуют отставки президента Молдавии Майи Санду, парламента и правительства, а также досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. На этой неделе власти Молдавии внесли поправки в законодательство, которые запрещают протестующим блокировать проезжую часть и подступы к государственным учреждениям, а в выходные дни акции протеста не должны превышать четырех часов.Собеседник РИА Новости считает, что те, кто протестует сейчас, не готовы к жестким акциям, но власти серьезно обеспокоены перспективой радикального развития событий и объединения оппозиционных сил, представители которых начали обсуждать в Кишиневе общую повестку.Эксперт не увязывает нарастание протестной волны с партией "Шор". По его словам, подобные процессы будут нарастать прямо пропорционально провалам и ошибкам действующей прозападной власти, которая не защищает интересы граждан страны."Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и президент Санду обязаны своему приходу во власть исключительно внешней поддержке Запада. И правящая элита обслуживает внешние интересы, а не интересы жителей страны. Неустроенность и провалы в работе правительства и всей команды Санду приведут к социальному взрыву. В январе-феврале протесты наберут новую силу. Люди выйдут на улицы по мере роста цен за газ, роста инфляции и т.п. Это уже будут граждане, которые не станут искать компромиссов", - считает Манастырлы.По мнению собеседника агентства, успех протестов возможен в случае согласованной повестки оппозиционных сил, которые ставят реалистичные цели – роспуск парламента и проведение досрочных выборов. "К объединению оппозиционных сил, не обслуживающих власть, подталкивают население страны и сложившаяся ныне социально-экономическая ситуация", - сказал эксперт.Ранее в Кишиневе представители восьми оппозиционных политформирований провели круглый стол, в ходе которого обсудили кризисную ситуацию в стране. Во встрече участвовали руководство партии социалистов, мэр Кишинева Ион Чебан, лидеры партии "Гражданский Конгресс", лидеры Народно-социалистической партии, представители общественно-политического движения "Speranța-Надежда", руководство Либерально-демократической партии и лидеры партии "зеленых" – "За людей, природу и животных". Участники заседания договорились создать платформу "Общая повестка" для того, чтобы "найти выход из газового и энергетического кризиса, решить проблему роста цен и тарифов, грамотно противостоять посягательству правительства на гражданские права".Многочисленные опросы показывают, что больше половины граждан Молдавии сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около двух третей жителей разочарованы политикой властей страны и поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823797603.html

https://ria.ru/20221012/shor-1823551490.html

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823037534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, майя санду, игорь гросу, наталья гаврилица, россия, кишинев, молдавия