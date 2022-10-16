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В Брюсселе прошла манифестация против роста цен на энергию, сообщили СМИ

В Брюсселе прошла манифестация против роста цен на энергию, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.10.2022

В Брюсселе прошла манифестация против роста цен на энергию, сообщили СМИ

В бельгийской столице в воскресенье днем прошла манифестация тех, кто недоволен - в том числе высокой инфляцией и ростом цен на энергию, сообщают бельгийские... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T21:19

2022-10-16T21:19

2022-10-16T21:19

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - РИА Новости. В бельгийской столице в воскресенье днем прошла манифестация тех, кто недоволен - в том числе высокой инфляцией и ростом цен на энергию, сообщают бельгийские СМИ.В основном это жители, которые уже выступали против мер, введенных в ответ на пандемию коронавируса, но их недовольство этим уже не ограничивается, отмечается в ней."Гнев и непонимание протестующих по поводу пандемии коронавируса, мер, прививок, масок и COVID-сертификатов все еще сильны, но подъем инфляции и, по всей видимости, неконтролируемые цены на энергоносители также вывели на улицы множество демонстрантов", - отмечается в заметке Le Soir.Об инцидентах во время акции протеста не сообщалось. Однако петарды были слышны регулярно, говорится в заметке Le Soir.

https://ria.ru/20221007/belgiya-1822224383.html

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в мире, брюссель, le soir, бельгия