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В Брюсселе прошла манифестация против роста цен на энергию, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.10.2022
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В Брюсселе прошла манифестация против роста цен на энергию, сообщили СМИ
В Брюсселе прошла манифестация против роста цен на энергию, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.10.2022
В Брюсселе прошла манифестация против роста цен на энергию, сообщили СМИ
В бельгийской столице в воскресенье днем прошла манифестация тех, кто недоволен - в том числе высокой инфляцией и ростом цен на энергию, сообщают бельгийские... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T21:19
2022-10-16T21:19
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - РИА Новости. В бельгийской столице в воскресенье днем прошла манифестация тех, кто недоволен - в том числе высокой инфляцией и ростом цен на энергию, сообщают бельгийские СМИ.В основном это жители, которые уже выступали против мер, введенных в ответ на пандемию коронавируса, но их недовольство этим уже не ограничивается, отмечается в ней."Гнев и непонимание протестующих по поводу пандемии коронавируса, мер, прививок, масок и COVID-сертификатов все еще сильны, но подъем инфляции и, по всей видимости, неконтролируемые цены на энергоносители также вывели на улицы множество демонстрантов", - отмечается в заметке Le Soir.Об инцидентах во время акции протеста не сообщалось. Однако петарды были слышны регулярно, говорится в заметке Le Soir.
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в мире, брюссель, le soir, бельгия
В мире, Брюссель, Le Soir, Бельгия
21:19 16.10.2022
 
В Брюсселе прошла манифестация против роста цен на энергию, сообщили СМИ

RTBF: в Брюсселе прошла манифестация против высокой инфляции и роста цен на энергию

© AP Photo / Olivier MatthysУчастники демонстрации в центре Брюсселя
Участники демонстрации в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Участники демонстрации в центре Брюсселя. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - РИА Новости. В бельгийской столице в воскресенье днем прошла манифестация тех, кто недоволен - в том числе высокой инфляцией и ростом цен на энергию, сообщают бельгийские СМИ.
"Около 2000 человек (по данным полиции) и 4000 человек (по информации организаторов) собрались в это воскресенье днем ​​в центре Брюсселя на демонстрацию "День справедливости", - говорится в заметке телерадиокомпании RTBF.
В основном это жители, которые уже выступали против мер, введенных в ответ на пандемию коронавируса, но их недовольство этим уже не ограничивается, отмечается в ней.
"Инфляция и цены на энергоносители также вызывают их озабоченность… Все особенно возмущены политиками, но также СМИ", - говорится в сообщении RTBF.
"Гнев и непонимание протестующих по поводу пандемии коронавируса, мер, прививок, масок и COVID-сертификатов все еще сильны, но подъем инфляции и, по всей видимости, неконтролируемые цены на энергоносители также вывели на улицы множество демонстрантов", - отмечается в заметке Le Soir.
Об инцидентах во время акции протеста не сообщалось. Однако петарды были слышны регулярно, говорится в заметке Le Soir.
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