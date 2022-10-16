https://ria.ru/20221016/mina-1824418694.html

В Белгородской области мужчина подорвался на мине

В Белгородской области мужчина подорвался на мине - РИА Новости, 16.10.2022

В Белгородской области мужчина подорвался на мине

В Белгородской области мужчина потерял ступню при подрыве на мине, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T15:40

2022-10-16T15:40

2022-10-16T16:15

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Белгородской области мужчина потерял ступню при подрыве на мине, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Глава региона уточнил, что инцидент произошел в Шебекинском городском округе. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается медицинская помощь.Гладков попросил местных жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Вчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.

https://radiosputnik.ria.ru/20221012/lepestok-1823316933.html

белгородская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вячеслав гладков, белгородская область