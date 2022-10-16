Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина подорвался на мине - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/mina-1824418694.html
В Белгородской области мужчина подорвался на мине
В Белгородской области мужчина подорвался на мине - РИА Новости, 16.10.2022
В Белгородской области мужчина подорвался на мине
В Белгородской области мужчина потерял ступню при подрыве на мине, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T15:40
2022-10-16T16:15
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:169:3116:1921_1920x0_80_0_0_aed5f4473e4714adc753a2bbc4418260.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Белгородской области мужчина потерял ступню при подрыве на мине, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Глава региона уточнил, что инцидент произошел в Шебекинском городском округе. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается медицинская помощь.Гладков попросил местных жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Вчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
https://radiosputnik.ria.ru/20221012/lepestok-1823316933.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d7ee297473cc428a8c49dcf9a7e8994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
15:40 16.10.2022 (обновлено: 16:15 16.10.2022)
 
В Белгородской области мужчина подорвался на мине

Губернатор Белгородской области Гладков: наступившему на мину мужчине оторвало ступню

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Белгородской области мужчина потерял ступню при подрыве на мине, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона уточнил, что инцидент произошел в Шебекинском городском округе. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается медицинская помощь.
Гладков попросил местных жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.
Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Вчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.
На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 11:30В мире
ВСУ разбросали в Пантелеймоновке мины "Лепесток", сообщили в ДНР
 
ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала