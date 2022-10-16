https://ria.ru/20221016/mina-1824418694.html
В Белгородской области мужчина подорвался на мине
В Белгородской области мужчина подорвался на мине - РИА Новости, 16.10.2022
В Белгородской области мужчина подорвался на мине
В Белгородской области мужчина потерял ступню при подрыве на мине, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T15:40
2022-10-16T15:40
2022-10-16T16:15
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Белгородской области мужчина потерял ступню при подрыве на мине, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Глава региона уточнил, что инцидент произошел в Шебекинском городском округе. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается медицинская помощь.Гладков попросил местных жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Вчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
https://radiosputnik.ria.ru/20221012/lepestok-1823316933.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
15:40 16.10.2022 (обновлено: 16:15 16.10.2022)
В Белгородской области мужчина подорвался на мине
Губернатор Белгородской области Гладков: наступившему на мину мужчине оторвало ступню