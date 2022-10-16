https://ria.ru/20221016/messendzher-1824352667.html
Эксперт раскрыл, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних
Эксперт раскрыл, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних - РИА Новости, 16.10.2022
Эксперт раскрыл, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних
Для гарантированного обеспечения безопасности в мессенджерах следует соблюдать некоторые правила, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель службы... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T02:17
2022-10-16T02:17
2022-10-16T02:17
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Для гарантированного обеспечения безопасности в мессенджерах следует соблюдать некоторые правила, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.Эксперт отметил, что в Telegram есть функция двухфакторной аутентификации, предполагающая необходимость пароля для входа на другом устройстве, а также отправку необходимых инструкций и уведомлений в соответствующее приложение. По словам Новикова, проверить, на каких гаджетах есть доступ к аккаунту, можно в "Настройках".Аналитик добавил, что при клонировании SIM-карты безопасность пользователя Telegram обеспечивает оператор связи.
https://ria.ru/20221013/opasnost-1823552550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram, мессенджер, мессенджеры
Технологии, Telegram, Мессенджер, Мессенджеры
Эксперт раскрыл, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних
Эксперт Новиков посоветовал двухфакторную аутентификацию при пользовании мессенджером