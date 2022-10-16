https://ria.ru/20221016/messendzher-1824352667.html

Эксперт раскрыл, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних

Эксперт раскрыл, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних - РИА Новости, 16.10.2022

Эксперт раскрыл, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних

Для гарантированного обеспечения безопасности в мессенджерах следует соблюдать некоторые правила, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель службы... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T02:17

2022-10-16T02:17

2022-10-16T02:17

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Для гарантированного обеспечения безопасности в мессенджерах следует соблюдать некоторые правила, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.Эксперт отметил, что в Telegram есть функция двухфакторной аутентификации, предполагающая необходимость пароля для входа на другом устройстве, а также отправку необходимых инструкций и уведомлений в соответствующее приложение. По словам Новикова, проверить, на каких гаджетах есть доступ к аккаунту, можно в "Настройках".Аналитик добавил, что при клонировании SIM-карты безопасность пользователя Telegram обеспечивает оператор связи.

https://ria.ru/20221013/opasnost-1823552550.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, telegram, мессенджер, мессенджеры