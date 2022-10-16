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Эксперт раскрыл, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних - РИА Новости, 16.10.2022
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Эксперт раскрыл, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних
Эксперт раскрыл, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних - РИА Новости, 16.10.2022
Эксперт раскрыл, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних
Для гарантированного обеспечения безопасности в мессенджерах следует соблюдать некоторые правила, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель службы... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T02:17
2022-10-16T02:17
технологии
telegram
мессенджер
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Для гарантированного обеспечения безопасности в мессенджерах следует соблюдать некоторые правила, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.Эксперт отметил, что в Telegram есть функция двухфакторной аутентификации, предполагающая необходимость пароля для входа на другом устройстве, а также отправку необходимых инструкций и уведомлений в соответствующее приложение. По словам Новикова, проверить, на каких гаджетах есть доступ к аккаунту, можно в "Настройках".Аналитик добавил, что при клонировании SIM-карты безопасность пользователя Telegram обеспечивает оператор связи.
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технологии, telegram, мессенджер, мессенджеры
Технологии, Telegram, Мессенджер, Мессенджеры
02:17 16.10.2022
 
Эксперт раскрыл, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних

Эксперт Новиков посоветовал двухфакторную аутентификацию при пользовании мессенджером

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Для гарантированного обеспечения безопасности в мессенджерах следует соблюдать некоторые правила, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.
Эксперт отметил, что в Telegram есть функция двухфакторной аутентификации, предполагающая необходимость пароля для входа на другом устройстве, а также отправку необходимых инструкций и уведомлений в соответствующее приложение. По словам Новикова, проверить, на каких гаджетах есть доступ к аккаунту, можно в "Настройках".
Мессенджеры - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 01:15
Эксперт рассказал, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать
Аналитик добавил, что при клонировании SIM-карты безопасность пользователя Telegram обеспечивает оператор связи.
 
ТехнологииTelegramМессенджерМессенджеры
 
 
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