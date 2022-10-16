17:32 16.10.2022 (обновлено: 18:50 16.10.2022)
"Его приставили к стенке". Поляков возмутило заявление Маска об Украине
Читатели польской Interia считают, что Маска заставили оплатить работу Starlink на Украине
© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Читатели польской газеты Interia предположили, что за решением американского миллиардера Илона Маска продолжить финансировать работу Starlink на Украине стоит правительство США.
"Пентагон представил ему аргументы, которые невозможно отвергнуть", — считает Julka.
"Илон поговорил с людьми в черном из ЦРУ и передумал…" — отметил grasshopper.
"Значит, они уже приставили его к стенке", — прокомментировал int.
"Ребята из ЦРУ объяснили ему, что значит американская свобода!" — написал SOLIDARITY.
"Интересно, чем они ему угрожали?" — поинтересовался hmm.
"Он проснулся и обнаружил у себя на кровати лошадиную голову? Это так по-американски", — сыронизировал Really.
На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Маск уточнил, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят сто миллионов долларов.
Пентагон сообщал, что ведет переговоры по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи. Тем не менее, согласно заявлению военного ведомства США, обеспечивать связью украинские войска может не только компания Маска.
Пентагон сообщал, что ведет переговоры по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи. Тем не менее, согласно заявлению военного ведомства США, обеспечивать связью украинские войска может не только компания Маска.