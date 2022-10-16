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"Его приставили к стенке". Поляков возмутило заявление Маска об Украине - РИА Новости, 16.10.2022
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"Его приставили к стенке". Поляков возмутило заявление Маска об Украине
"Его приставили к стенке". Поляков возмутило заявление Маска об Украине - РИА Новости, 16.10.2022
"Его приставили к стенке". Поляков возмутило заявление Маска об Украине
Читатели польской газеты Interia предположили, что за решением американского миллиардера Илона Маска продолжить финансировать работу Starlink на Украине стоит... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T17:32
2022-10-16T18:50
в мире
илон маск
украина
сша
министерство обороны сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Читатели польской газеты Interia предположили, что за решением американского миллиардера Илона Маска продолжить финансировать работу Starlink на Украине стоит правительство США."Пентагон представил ему аргументы, которые невозможно отвергнуть", — считает Julka."Илон поговорил с людьми в черном из ЦРУ и передумал…" — отметил grasshopper."Значит, они уже приставили его к стенке", — прокомментировал int."Ребята из ЦРУ объяснили ему, что значит американская свобода!" — написал SOLIDARITY."Интересно, чем они ему угрожали?" — поинтересовался hmm.На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Маск уточнил, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят сто миллионов долларов.Пентагон сообщал, что ведет переговоры по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи. Тем не менее, согласно заявлению военного ведомства США, обеспечивать связью украинские войска может не только компания Маска.
https://ria.ru/20221016/mask-1824404804.html
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в мире, илон маск, украина, сша, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Илон Маск, Украина, США, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
17:32 16.10.2022 (обновлено: 18:50 16.10.2022)
 
"Его приставили к стенке". Поляков возмутило заявление Маска об Украине

Читатели польской Interia считают, что Маска заставили оплатить работу Starlink на Украине

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Читатели польской газеты Interia предположили, что за решением американского миллиардера Илона Маска продолжить финансировать работу Starlink на Украине стоит правительство США.
"Пентагон представил ему аргументы, которые невозможно отвергнуть", — считает Julka.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
13:59
Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию вокруг Илона Маска
"Илон поговорил с людьми в черном из ЦРУ и передумал…" — отметил grasshopper.
"Значит, они уже приставили его к стенке", — прокомментировал int.
"Ребята из ЦРУ объяснили ему, что значит американская свобода!" — написал SOLIDARITY.
"Интересно, чем они ему угрожали?" — поинтересовался hmm.

"Он проснулся и обнаружил у себя на кровати лошадиную голову? Это так по-американски", — сыронизировал Really.

На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Маск уточнил, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят сто миллионов долларов.

Пентагон сообщал, что ведет переговоры по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи. Тем не менее, согласно заявлению военного ведомства США, обеспечивать связью украинские войска может не только компания Маска.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
01:08
Маск заявил, что безуспешно пытается добиться деэскалации на Украине
 
В миреИлон МаскУкраинаСШАМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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