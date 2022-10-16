https://ria.ru/20221016/mask-1824434214.html

"Его приставили к стенке". Поляков возмутило заявление Маска об Украине

"Его приставили к стенке". Поляков возмутило заявление Маска об Украине - РИА Новости, 16.10.2022

"Его приставили к стенке". Поляков возмутило заявление Маска об Украине

Читатели польской газеты Interia предположили, что за решением американского миллиардера Илона Маска продолжить финансировать работу Starlink на Украине стоит... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T17:32

2022-10-16T17:32

2022-10-16T18:50

в мире

илон маск

украина

сша

министерство обороны сша

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Читатели польской газеты Interia предположили, что за решением американского миллиардера Илона Маска продолжить финансировать работу Starlink на Украине стоит правительство США."Пентагон представил ему аргументы, которые невозможно отвергнуть", — считает Julka."Илон поговорил с людьми в черном из ЦРУ и передумал…" — отметил grasshopper."Значит, они уже приставили его к стенке", — прокомментировал int."Ребята из ЦРУ объяснили ему, что значит американская свобода!" — написал SOLIDARITY."Интересно, чем они ему угрожали?" — поинтересовался hmm.На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Маск уточнил, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят сто миллионов долларов.Пентагон сообщал, что ведет переговоры по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи. Тем не менее, согласно заявлению военного ведомства США, обеспечивать связью украинские войска может не только компания Маска.

https://ria.ru/20221016/mask-1824404804.html

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в мире, илон маск, украина, сша, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)