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Маск заявил, что безуспешно пытается добиться деэскалации на Украине
Маск заявил, что безуспешно пытается добиться деэскалации на Украине - РИА Новости, 16.10.2022
Маск заявил, что безуспешно пытается добиться деэскалации на Украине
Американский предприниматель Илон Маск, признался, что изо всех сил пытается добиться деэскалации военного конфликта на Украине, хотя пока его усилия остаются... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T01:08
2022-10-16T01:08
2022-10-16T02:52
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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, признался, что изо всех сил пытается добиться деэскалации военного конфликта на Украине, хотя пока его усилия остаются безуспешными.“Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно”, - написал он в Twitter.Комментарий Маска стал ответом на публикацию другого пользователя социальной сети предпринимателя Кима Доткома, который приветствовал усилия основателя Tesla и SpaceX и обвинил США в безрассудной внешней политике на Украине.Ранее Маск предложил человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием, угрожая “уничтожить почти всю жизнь на земле" и заявил о высочайшем риске катастрофы за последние 60 лет.В начале октября Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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в мире, илон маск, украина, россия, сша, tesla motors, spacex
В мире, Илон Маск, Украина, Россия, США, Tesla motors, SpaceX
01:08 16.10.2022 (обновлено: 02:52 16.10.2022)
Маск заявил, что безуспешно пытается добиться деэскалации на Украине
Глава SpaceX Маск назвал свои усилия по деэскалации конфликта на Украине безуспешными