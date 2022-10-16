https://ria.ru/20221016/mask-1824353136.html

Маск заявил, что безуспешно пытается добиться деэскалации на Украине

Маск заявил, что безуспешно пытается добиться деэскалации на Украине - РИА Новости, 16.10.2022

Маск заявил, что безуспешно пытается добиться деэскалации на Украине

Американский предприниматель Илон Маск, признался, что изо всех сил пытается добиться деэскалации военного конфликта на Украине, хотя пока его усилия остаются... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T01:08

2022-10-16T01:08

2022-10-16T02:52

в мире

илон маск

украина

россия

сша

tesla motors

spacex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_05b5bb978fd34914049f8183d2be8ed6.jpg

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, признался, что изо всех сил пытается добиться деэскалации военного конфликта на Украине, хотя пока его усилия остаются безуспешными.“Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно”, - написал он в Twitter.Комментарий Маска стал ответом на публикацию другого пользователя социальной сети предпринимателя Кима Доткома, который приветствовал усилия основателя Tesla и SpaceX и обвинил США в безрассудной внешней политике на Украине.Ранее Маск предложил человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием, угрожая “уничтожить почти всю жизнь на земле" и заявил о высочайшем риске катастрофы за последние 60 лет.В начале октября Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

https://ria.ru/20221015/starlink-1824334308.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221015/mask-1824327898.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, украина, россия, сша, tesla motors, spacex