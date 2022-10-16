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Организаторы марша в Париже заявили об участии 140 тысяч человек - РИА Новости, 16.10.2022
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Организаторы марша в Париже заявили об участии 140 тысяч человек
Организаторы марша в Париже заявили об участии 140 тысяч человек - РИА Новости, 16.10.2022
Организаторы марша в Париже заявили об участии 140 тысяч человек
В марше против высокой стоимости жизни в Париже в воскресенье, по оценкам организаторов, принимают участие 140 тысяч человек, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T20:11
2022-10-16T20:11
в мире
жан-люк меланшон
париж
франция
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ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости. В марше против высокой стоимости жизни в Париже в воскресенье, по оценкам организаторов, принимают участие 140 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.Манифестация против подорожания жизни проходит во французской столице по призыву левой партии Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция", партии "Европа - Экология - Зеленые", Социалистической партии, а также ряда профсоюзов и ассоциаций. Марш стартовал с площади Нации в районе 15 часов по местному времени (16.00 мск) и движется по направлению к площади Бастилии. Среди требований демонстрантов - повышение зарплат и социальных выплат, заморозка цен на электроэнергию, введение налога за сверхприбыль, инвестирование в экологические проекты. Манифестанты также протестуют против роста цен на топливо и продукты, а также против повышения пенсионного возраста.По оценкам организаторов, акция насчитывает 140 000 участников.Столичная полиция же ожидала участия 30 000 человек.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий, марш проходит под усиленным контролем нескольких подразделений полиции. Акция проходила мирно, однако затем к ней присоединилась радикально настроенная молодежь из black bloc. Радикалы начали провоцировать полицию, бросать в правоохранителей бутылки и дымовые шашки. В ответ полиция применила слезоточивый газ.Также агрессивно настроенные молодые люди в черных масках начали крушить витрины банков. Они вырывали у журналистов телефоны, чтобы те не могли снимать их действия.
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в мире, жан-люк меланшон, париж, франция
В мире, Жан-Люк Меланшон, Париж, Франция
20:11 16.10.2022
 
Организаторы марша в Париже заявили об участии 140 тысяч человек

Организаторы протестного марша в Париже заявили об участии 140 тысяч человек

© РИА Новости / Марк Пэрис / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против повышения цен в центре Парижа
Участники акции протеста против повышения цен в центре Парижа - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Марк Пэрис
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста против повышения цен в центре Парижа
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости. В марше против высокой стоимости жизни в Париже в воскресенье, по оценкам организаторов, принимают участие 140 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.
Манифестация против подорожания жизни проходит во французской столице по призыву левой партии Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция", партии "Европа - Экология - Зеленые", Социалистической партии, а также ряда профсоюзов и ассоциаций. Марш стартовал с площади Нации в районе 15 часов по местному времени (16.00 мск) и движется по направлению к площади Бастилии. Среди требований демонстрантов - повышение зарплат и социальных выплат, заморозка цен на электроэнергию, введение налога за сверхприбыль, инвестирование в экологические проекты. Манифестанты также протестуют против роста цен на топливо и продукты, а также против повышения пенсионного возраста.
По оценкам организаторов, акция насчитывает 140 000 участников.
Столичная полиция же ожидала участия 30 000 человек.
Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий, марш проходит под усиленным контролем нескольких подразделений полиции. Акция проходила мирно, однако затем к ней присоединилась радикально настроенная молодежь из black bloc. Радикалы начали провоцировать полицию, бросать в правоохранителей бутылки и дымовые шашки. В ответ полиция применила слезоточивый газ.
Также агрессивно настроенные молодые люди в черных масках начали крушить витрины банков. Они вырывали у журналистов телефоны, чтобы те не могли снимать их действия.
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