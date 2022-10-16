https://ria.ru/20221016/marsh-1824458665.html

Организаторы марша в Париже заявили об участии 140 тысяч человек

Организаторы марша в Париже заявили об участии 140 тысяч человек - РИА Новости, 16.10.2022

Организаторы марша в Париже заявили об участии 140 тысяч человек

В марше против высокой стоимости жизни в Париже в воскресенье, по оценкам организаторов, принимают участие 140 тысяч человек, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T20:11

2022-10-16T20:11

2022-10-16T20:11

в мире

жан-люк меланшон

париж

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824457937_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_292188bab57aa1c601157a82c17f3c09.jpg

ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости. В марше против высокой стоимости жизни в Париже в воскресенье, по оценкам организаторов, принимают участие 140 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.Манифестация против подорожания жизни проходит во французской столице по призыву левой партии Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция", партии "Европа - Экология - Зеленые", Социалистической партии, а также ряда профсоюзов и ассоциаций. Марш стартовал с площади Нации в районе 15 часов по местному времени (16.00 мск) и движется по направлению к площади Бастилии. Среди требований демонстрантов - повышение зарплат и социальных выплат, заморозка цен на электроэнергию, введение налога за сверхприбыль, инвестирование в экологические проекты. Манифестанты также протестуют против роста цен на топливо и продукты, а также против повышения пенсионного возраста.По оценкам организаторов, акция насчитывает 140 000 участников.Столичная полиция же ожидала участия 30 000 человек.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий, марш проходит под усиленным контролем нескольких подразделений полиции. Акция проходила мирно, однако затем к ней присоединилась радикально настроенная молодежь из black bloc. Радикалы начали провоцировать полицию, бросать в правоохранителей бутылки и дымовые шашки. В ответ полиция применила слезоточивый газ.Также агрессивно настроенные молодые люди в черных масках начали крушить витрины банков. Они вырывали у журналистов телефоны, чтобы те не могли снимать их действия.

https://ria.ru/20221013/zabastovki-1823801160.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жан-люк меланшон, париж, франция