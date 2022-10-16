https://ria.ru/20221016/marketpleys-1824081891.html

Товар в пути: российские маркетплейсы завалили контрафактом

Товар в пути: российские маркетплейсы завалили контрафактом - РИА Новости, 16.10.2022

Товар в пути: российские маркетплейсы завалили контрафактом

Продавцы электронных коммерческих площадок предлагают под видом оригинала левую электронику, одежду, косметику. На крупнейшей в России онлайн-платформе из-за... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T08:00

2022-10-16T08:00

2022-10-16T08:08

wildberries

ozon

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

яндекс.маркет

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

сбермегамаркет

маркетплейс

онлайн-торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739188692_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25d9c465765bd8bcdac535c681591653.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Продавцы электронных коммерческих площадок предлагают под видом оригинала левую электронику, одежду, косметику. На крупнейшей в России онлайн-платформе из-за этого собрались полностью запретить торговлю БАДами. РИА Новости разбиралось, как контрафакт попадает на агрегаторы, в каких категориях его больше всего и проверяют ли предпринимателей.Опасная продукцияС весны разрешили параллельный импорт — то есть ввоз товаров без согласия правообладателя. Однако вся продукция должна быть оригинальной, а не подделкой. Получилось же так, что продавцы активно сбывают в онлайне немаркированные изделия неизвестного происхождения.Речь в первую очередь о крупнейшей торговой площадке Wildberries. На нее поступило множество жалоб и от организаций, и от частных компаний, сообщили в Минмпромторге.Дошло до суда. В конце августа Роспотребнадзор подал иск на основателя Wildberries Татьяну Бакальчук с требованием заблокировать раздел с витаминами и БАДами, за документами на которые площадка никак не следит. В Wildberries утверждают, что общаются с ведомством и "оперативно реагируют на поступающие предложения".Все под контролемМаркетплейсы уверяют, что создали серьезную систему контроля. Это и искусственный интеллект, выявляющий и блокирующий контрафакт, и обмен информацией о недобросовестных продавцах, помогающий сдерживать распространение подделок, рассказали в пресс-службе Wildberries. В планах — запуск сервиса "Цифровой арбитраж": к дополнительному мониторингу подключатся правообладатели.В Ozon запрещена торговля копиями и репликами. А для некоторых категорий товаров запрашивают сертификаты качества, например, для спортивного питания. "К тому же если продавец — дистрибьютор зарегистрированных торговых марок, он должен подтвердить, что у него оригинальная продукция, приобретенная у производителя. Для этого нужно загрузить в личный кабинет документы на бренд", — рассказали на маркетплейсе.В "СберМегаМаркете" заверили: проверяют продавцов при подключении и активации. А в "Яндекс.Маркете" действуют специальные автоматические системы. "При первом же подозрении мы запускаем углубленную проверку — делаем контрольные закупки, а в самых сложных случаях обращаемся к производителю. Кроме того, запрашиваем документы на продукцию, которая подлежит сертификации, декларированию или лицензированию", — уточнили в сервисе."Завалены подделками"В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) говорят, что доля контрафакта на маркетплейсах минимальна: менее 0,1% по всем позициям. Однако аналитики и эксперты рынка утверждают: на самом деле площадки буквально завалены подделками и никакой внятной системы модерации нет.По оценкам Анны Фомичевой, сооснователя цифровой платформы для бизнеса Digital VED, доля контрафакта на популярных маркеплейсах достигает 70%. Чаще всего подделывают детские игрушки (30-35%), одежду и обувь (29-30%), мелкую потребительскую электронику, например, наушники, зарядки, а также различные аксессуары (18%), бытовую химию и парфюмерию (21%).Рабочие схемыЗачастую цепочки поставки подделок и оригинала ничем не отличаются: один и тот же предприниматель продает и оригинальную продукцию, и "копию". Это потому, что у поставщиков не проверяют документы.Так же как и в физическую розницу, контрафакт на маркеплейсы течет с крупных рынков вроде московских "Садовода" и "Люблино" — это самый распространенный вариант входа.Именно оттуда на Wildberries и другие площадки поступают левые Gucci, Dolce & Gabbana, Prada и другие дорогие "бренды".По словам Виктории Мамулашвили, специалиста по работе с маркетплейсами, ни о каких разрешительных документах и речи нет. Часто у поставщиков стартовый капитал очень небольшой, а сертификация порой дорогостоящая, поэтому оформление бумаг откладывают до лучших времен. Ни один маркетплейс их больше не требует. В редких случаях может запросить у поставщика — как правило, из-за жалобы покупателя.Товары из Китая ввозят через карго — также без документов. И такой продукции, по оценкам аналитиков, на маркетплейсах как минимум 50%.Сквозь пальцыНаибольшую халатность, полагают эксперты рынка, проявляют крупнейшие игроки. На продавцов они смотрят сквозь пальцы."Wildberries практически все равно. Не надо никаких документов при добавлении карточки товара (если бренд не входит в топ по отслеживанию). Запросят разве что после массовых жалоб клиентов. И то не факт. Ozon более жесткий. Карточка уходит на ручную проверку, и, если видят популярный бренд, обязательно свяжутся. Реагируют и на обращения покупателей. Если документов нет, карточку скроют", — рассказывает Павел Евтушенко, предприниматель, действующий поставщик Wildberries и Ozon.Что внутриПроблема в главном: маркетплейсы позиционируют себя как посредников, не отвечающих за продавцов.Чаще всего жалуются на косметику: просрочка, вскрытая фольгированная упаковка и, соответственно, сомнительное содержимое. Например, "гималайская розовая соль" не растворяется в воде, а "кокосовое масло для волос" отдает ацетоном.При этом подделывают не только изделия, но и сертификаты соответствия, свидетельства на товарный знак, договоры на дистрибуцию, а также письма-разрешения на продажу. "Бывает, что товар подменяют сами покупатели или представители онлайн-платформ", — уточняют в XWAY.Как вычислитьПонятно, что почти любую покупку при дистанционной торговле можно вернуть. Но подстраховаться лучше заранее. Самое простое — следить за средней розничной ценой. Подделка обычно в три-четыре раза дешевле — и за счет этого попадает в топ выдачи по запросу. Нелишне обратить внимание на упаковку. Крупные бренды и компании размещают там штрихкоды, сайт, артикулы. Важно мониторить отзывы: нередко сами пользователи разоблачают фейки. Наконец, запросите документы на бренд у продавца через поддержку."Если есть сомнения в качестве, потребуйте сертификаты соответствия, а также разрешение от правообладателя на продажу у продавца", — рекомендует Антон Ларин."Почему маркетплейсы не вернут обязательную загрузку разрешительных документов? Ответ прост — они потеряют одним махом множество поставщиков, а значит, и прибыль", — констатирует Виктория Мамулашвили.С 1 марта 2023-го маркетплейсы обяжут выполнять все требования к обороту товаров на площадках и нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции.Согласно постановлению, участники оборота продукции — это "юридические лица, индивидуальные предприниматели и аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в Российский Федерации, осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров". В списке — и "владельцы агрегаторов информации о товарах (услугах), оказывающие услуги предпродажной подготовки товара, сборки и упаковки для доставки потребителю". Таким образом, нормы, предусматривающие ответственность за непередачу сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта, распространятся и на онлайн-платформы.

https://ria.ru/20221013/feyki-1823754883.html

https://ria.ru/20221011/boykot-1823144973.html

https://ria.ru/20220920/kitay-1818048220.html

https://ria.ru/20211007/lekarstva-1753509848.html

https://ria.ru/20220805/marketpleys-1807452248.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

wildberries, ozon, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), яндекс.маркет, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), сбермегамаркет, маркетплейс, онлайн-торговля