https://ria.ru/20221016/marketpleys-1824081891.html
Товар в пути: российские маркетплейсы завалили контрафактом
Товар в пути: российские маркетплейсы завалили контрафактом - РИА Новости, 16.10.2022
Товар в пути: российские маркетплейсы завалили контрафактом
Продавцы электронных коммерческих площадок предлагают под видом оригинала левую электронику, одежду, косметику. На крупнейшей в России онлайн-платформе из-за... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T08:00
2022-10-16T08:00
2022-10-16T08:08
wildberries
ozon
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
яндекс.маркет
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
сбермегамаркет
маркетплейс
онлайн-торговля
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739188692_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25d9c465765bd8bcdac535c681591653.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Продавцы электронных коммерческих площадок предлагают под видом оригинала левую электронику, одежду, косметику. На крупнейшей в России онлайн-платформе из-за этого собрались полностью запретить торговлю БАДами. РИА Новости разбиралось, как контрафакт попадает на агрегаторы, в каких категориях его больше всего и проверяют ли предпринимателей.Опасная продукцияС весны разрешили параллельный импорт — то есть ввоз товаров без согласия правообладателя. Однако вся продукция должна быть оригинальной, а не подделкой. Получилось же так, что продавцы активно сбывают в онлайне немаркированные изделия неизвестного происхождения.Речь в первую очередь о крупнейшей торговой площадке Wildberries. На нее поступило множество жалоб и от организаций, и от частных компаний, сообщили в Минмпромторге.Дошло до суда. В конце августа Роспотребнадзор подал иск на основателя Wildberries Татьяну Бакальчук с требованием заблокировать раздел с витаминами и БАДами, за документами на которые площадка никак не следит. В Wildberries утверждают, что общаются с ведомством и "оперативно реагируют на поступающие предложения".Все под контролемМаркетплейсы уверяют, что создали серьезную систему контроля. Это и искусственный интеллект, выявляющий и блокирующий контрафакт, и обмен информацией о недобросовестных продавцах, помогающий сдерживать распространение подделок, рассказали в пресс-службе Wildberries. В планах — запуск сервиса "Цифровой арбитраж": к дополнительному мониторингу подключатся правообладатели.В Ozon запрещена торговля копиями и репликами. А для некоторых категорий товаров запрашивают сертификаты качества, например, для спортивного питания. "К тому же если продавец — дистрибьютор зарегистрированных торговых марок, он должен подтвердить, что у него оригинальная продукция, приобретенная у производителя. Для этого нужно загрузить в личный кабинет документы на бренд", — рассказали на маркетплейсе.В "СберМегаМаркете" заверили: проверяют продавцов при подключении и активации. А в "Яндекс.Маркете" действуют специальные автоматические системы. "При первом же подозрении мы запускаем углубленную проверку — делаем контрольные закупки, а в самых сложных случаях обращаемся к производителю. Кроме того, запрашиваем документы на продукцию, которая подлежит сертификации, декларированию или лицензированию", — уточнили в сервисе."Завалены подделками"В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) говорят, что доля контрафакта на маркетплейсах минимальна: менее 0,1% по всем позициям. Однако аналитики и эксперты рынка утверждают: на самом деле площадки буквально завалены подделками и никакой внятной системы модерации нет.По оценкам Анны Фомичевой, сооснователя цифровой платформы для бизнеса Digital VED, доля контрафакта на популярных маркеплейсах достигает 70%. Чаще всего подделывают детские игрушки (30-35%), одежду и обувь (29-30%), мелкую потребительскую электронику, например, наушники, зарядки, а также различные аксессуары (18%), бытовую химию и парфюмерию (21%).Рабочие схемыЗачастую цепочки поставки подделок и оригинала ничем не отличаются: один и тот же предприниматель продает и оригинальную продукцию, и "копию". Это потому, что у поставщиков не проверяют документы.Так же как и в физическую розницу, контрафакт на маркеплейсы течет с крупных рынков вроде московских "Садовода" и "Люблино" — это самый распространенный вариант входа.Именно оттуда на Wildberries и другие площадки поступают левые Gucci, Dolce & Gabbana, Prada и другие дорогие "бренды".По словам Виктории Мамулашвили, специалиста по работе с маркетплейсами, ни о каких разрешительных документах и речи нет. Часто у поставщиков стартовый капитал очень небольшой, а сертификация порой дорогостоящая, поэтому оформление бумаг откладывают до лучших времен. Ни один маркетплейс их больше не требует. В редких случаях может запросить у поставщика — как правило, из-за жалобы покупателя.Товары из Китая ввозят через карго — также без документов. И такой продукции, по оценкам аналитиков, на маркетплейсах как минимум 50%.Сквозь пальцыНаибольшую халатность, полагают эксперты рынка, проявляют крупнейшие игроки. На продавцов они смотрят сквозь пальцы."Wildberries практически все равно. Не надо никаких документов при добавлении карточки товара (если бренд не входит в топ по отслеживанию). Запросят разве что после массовых жалоб клиентов. И то не факт. Ozon более жесткий. Карточка уходит на ручную проверку, и, если видят популярный бренд, обязательно свяжутся. Реагируют и на обращения покупателей. Если документов нет, карточку скроют", — рассказывает Павел Евтушенко, предприниматель, действующий поставщик Wildberries и Ozon.Что внутриПроблема в главном: маркетплейсы позиционируют себя как посредников, не отвечающих за продавцов.Чаще всего жалуются на косметику: просрочка, вскрытая фольгированная упаковка и, соответственно, сомнительное содержимое. Например, "гималайская розовая соль" не растворяется в воде, а "кокосовое масло для волос" отдает ацетоном.При этом подделывают не только изделия, но и сертификаты соответствия, свидетельства на товарный знак, договоры на дистрибуцию, а также письма-разрешения на продажу. "Бывает, что товар подменяют сами покупатели или представители онлайн-платформ", — уточняют в XWAY.Как вычислитьПонятно, что почти любую покупку при дистанционной торговле можно вернуть. Но подстраховаться лучше заранее. Самое простое — следить за средней розничной ценой. Подделка обычно в три-четыре раза дешевле — и за счет этого попадает в топ выдачи по запросу. Нелишне обратить внимание на упаковку. Крупные бренды и компании размещают там штрихкоды, сайт, артикулы. Важно мониторить отзывы: нередко сами пользователи разоблачают фейки. Наконец, запросите документы на бренд у продавца через поддержку."Если есть сомнения в качестве, потребуйте сертификаты соответствия, а также разрешение от правообладателя на продажу у продавца", — рекомендует Антон Ларин."Почему маркетплейсы не вернут обязательную загрузку разрешительных документов? Ответ прост — они потеряют одним махом множество поставщиков, а значит, и прибыль", — констатирует Виктория Мамулашвили.С 1 марта 2023-го маркетплейсы обяжут выполнять все требования к обороту товаров на площадках и нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции.Согласно постановлению, участники оборота продукции — это "юридические лица, индивидуальные предприниматели и аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в Российский Федерации, осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров". В списке — и "владельцы агрегаторов информации о товарах (услугах), оказывающие услуги предпродажной подготовки товара, сборки и упаковки для доставки потребителю". Таким образом, нормы, предусматривающие ответственность за непередачу сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта, распространятся и на онлайн-платформы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, ozon, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), яндекс.маркет, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), сбермегамаркет, маркетплейс, онлайн-торговля
Wildberries, Ozon, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Яндекс.Маркет, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), СберМегаМаркет, маркетплейс, онлайн-торговля
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Продавцы электронных коммерческих площадок предлагают под видом оригинала левую электронику, одежду, косметику. На крупнейшей в России онлайн-платформе из-за этого собрались полностью запретить торговлю БАДами. РИА Новости разбиралось, как контрафакт попадает на агрегаторы, в каких категориях его больше всего и проверяют ли предпринимателей.
С весны разрешили параллельный импорт — то есть ввоз товаров без согласия правообладателя. Однако вся продукция должна быть оригинальной, а не подделкой. Получилось же так, что продавцы активно сбывают в онлайне немаркированные изделия неизвестного происхождения.
Речь в первую очередь о крупнейшей торговой площадке Wildberries. На нее поступило множество жалоб и от организаций, и от частных компаний, сообщили в Минмпромторге.
Дошло до суда. В конце августа Роспотребнадзор подал иск на основателя Wildberries Татьяну Бакальчук с требованием заблокировать раздел с витаминами и БАДами, за документами на которые площадка никак не следит. В Wildberries утверждают, что общаются с ведомством и "оперативно реагируют на поступающие предложения".
"У регулятора должно быть право досудебной блокировки. Пока есть лишь решение суда, то есть остановить торговлю удастся месяца через полтора минимум. Все это время реализация опасной продукции будет продолжаться", — отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Маркетплейсы уверяют, что создали серьезную систему контроля. Это и искусственный интеллект, выявляющий и блокирующий контрафакт, и обмен информацией о недобросовестных продавцах, помогающий сдерживать распространение подделок, рассказали в пресс-службе Wildberries. В планах — запуск сервиса "Цифровой арбитраж": к дополнительному мониторингу подключатся правообладатели.
"Продавцы обязаны иметь все необходимые документы на товары. Попытка реализации сомнительной продукции может привести к пожизненному бану на площадке", — подчеркивают в пресс-службе магазина.
В Ozon запрещена торговля копиями и репликами. А для некоторых категорий товаров запрашивают сертификаты качества, например, для спортивного питания. "К тому же если продавец — дистрибьютор зарегистрированных торговых марок, он должен подтвердить, что у него оригинальная продукция, приобретенная у производителя. Для этого нужно загрузить в личный кабинет документы на бренд", — рассказали на маркетплейсе.
В "СберМегаМаркете" заверили: проверяют продавцов при подключении и активации. А в "Яндекс.Маркете" действуют специальные автоматические системы. "При первом же подозрении мы запускаем углубленную проверку — делаем контрольные закупки, а в самых сложных случаях обращаемся к производителю. Кроме того, запрашиваем документы на продукцию, которая подлежит сертификации, декларированию или лицензированию", — уточнили в сервисе.
В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) говорят, что доля контрафакта на маркетплейсах минимальна: менее 0,1% по всем позициям. Однако аналитики и эксперты рынка утверждают: на самом деле площадки буквально завалены подделками и никакой внятной системы модерации нет.
Недобросовестных продавцов блокируют, когда набирается критическая масса негативных отзывов покупателей. Любой может завезти на склад маркетплейса товар, загрузить в карточку фотографии изделия популярного бренда и предлагать подделку под видом оригинала, отмечает Петр Марков, основатель системы аналитики маркетплейсов "Анабар".
По оценкам Анны Фомичевой, сооснователя цифровой платформы для бизнеса Digital VED, доля контрафакта на популярных маркеплейсах достигает 70%. Чаще всего подделывают детские игрушки (30-35%), одежду и обувь (29-30%), мелкую потребительскую электронику, например, наушники, зарядки, а также различные аксессуары (18%), бытовую химию и парфюмерию (21%).
Зачастую цепочки поставки подделок и оригинала ничем не отличаются: один и тот же предприниматель продает и оригинальную продукцию, и "копию". Это потому, что у поставщиков не проверяют документы.
Так же как и в физическую розницу, контрафакт на маркеплейсы течет с крупных рынков вроде московских "Садовода" и "Люблино" — это самый распространенный вариант входа.
Именно оттуда на Wildberries и другие площадки поступают левые Gucci, Dolce & Gabbana, Prada и другие дорогие "бренды".
"Особое внимание уделяют мидл- и люкс-сегментам — высокомаржинальным категориям. Предприниматели стараются выдать продукцию низкого качества за оригинал и продать в три-четыре раза дороже", — указывает Антон Ларин, CEO операционного партнера маркетплейсов XWAY.
По словам Виктории Мамулашвили, специалиста по работе с маркетплейсами, ни о каких разрешительных документах и речи нет. Часто у поставщиков стартовый капитал очень небольшой, а сертификация порой дорогостоящая, поэтому оформление бумаг откладывают до лучших времен. Ни один маркетплейс их больше не требует. В редких случаях может запросить у поставщика — как правило, из-за жалобы покупателя.
Товары из Китая ввозят через карго — также без документов. И такой продукции, по оценкам аналитиков, на маркетплейсах как минимум 50%.
Наибольшую халатность, полагают эксперты рынка, проявляют крупнейшие игроки. На продавцов они смотрят сквозь пальцы.
"Wildberries практически все равно. Не надо никаких документов при добавлении карточки товара (если бренд не входит в топ по отслеживанию). Запросят разве что после массовых жалоб клиентов. И то не факт. Ozon более жесткий. Карточка уходит на ручную проверку, и, если видят популярный бренд, обязательно свяжутся. Реагируют и на обращения покупателей. Если документов нет, карточку скроют", — рассказывает Павел Евтушенко, предприниматель, действующий поставщик Wildberries и Ozon.
Проблема в главном: маркетплейсы позиционируют себя как посредников, не отвечающих за продавцов.
Чаще всего жалуются на косметику: просрочка, вскрытая фольгированная упаковка и, соответственно, сомнительное содержимое. Например, "гималайская розовая соль" не растворяется в воде, а "кокосовое масло для волос" отдает ацетоном.
При этом подделывают не только изделия, но и сертификаты соответствия, свидетельства на товарный знак, договоры на дистрибуцию, а также письма-разрешения на продажу. "Бывает, что товар подменяют сами покупатели или представители онлайн-платформ", — уточняют в XWAY.
Понятно, что почти любую покупку при дистанционной торговле можно вернуть. Но подстраховаться лучше заранее. Самое простое — следить за средней розничной ценой. Подделка обычно в три-четыре раза дешевле — и за счет этого попадает в топ выдачи по запросу. Нелишне обратить внимание на упаковку. Крупные бренды и компании размещают там штрихкоды, сайт, артикулы. Важно мониторить отзывы: нередко сами пользователи разоблачают фейки. Наконец, запросите документы на бренд у продавца через поддержку.
"Если есть сомнения в качестве, потребуйте сертификаты соответствия, а также разрешение от правообладателя на продажу у продавца", — рекомендует Антон Ларин.
Но и здесь не все просто. Поставщиков с сертификатами на таких площадках очень мало. Более того, документ, загруженный в карточку продавца, не гарантирует подлинность, а лишь подтверждает, что изделие соответствует российским техническим регламентам и безопасно для потребителя.
"Почему маркетплейсы не вернут обязательную загрузку разрешительных документов? Ответ прост — они потеряют одним махом множество поставщиков, а значит, и прибыль", — констатирует Виктория Мамулашвили.
С 1 марта 2023-го маркетплейсы обяжут выполнять все требования к обороту товаров на площадках и нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции.
Согласно постановлению, участники оборота продукции — это "юридические лица, индивидуальные предприниматели и аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в Российский Федерации, осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров". В списке — и "владельцы агрегаторов информации о товарах (услугах), оказывающие услуги предпродажной подготовки товара, сборки и упаковки для доставки потребителю". Таким образом, нормы, предусматривающие ответственность за непередачу сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта, распространятся и на онлайн-платформы.