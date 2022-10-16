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Перечень подлежащих контролю запрещенных веществ пополнили новые прекурсоры - РИА Новости, 16.10.2022
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Перечень подлежащих контролю запрещенных веществ пополнили новые прекурсоры
Перечень подлежащих контролю запрещенных веществ пополнили новые прекурсоры - РИА Новости, 16.10.2022
Перечень подлежащих контролю запрещенных веществ пополнили новые прекурсоры
В России расширили перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю, соответствующие изменения вступили в силу в... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T00:19
2022-10-16T05:26
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В России расширили перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю, соответствующие изменения вступили в силу в воскресенье.Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 16 октября, изменяется перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России.Так, основные изменения коснулись списков I и IV соответствующего перечня (прекурсоры). В них, в частности, вошли "4‑Бром-2,2‑дифенилпентаннитрил", "2-Иод-1-(2,4-диметилфенил)пропан-1-он" и "N-фенилпиперидин-4-амин". Постановлением также скорректировано наименование некоторых веществ. Всего в обновленный перечень включено более 20 позиций.Также постановлением уточняются размеры веществ для привлечения к уголовной ответственности для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 УК.
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
00:19 16.10.2022 (обновлено: 05:26 16.10.2022)
 
Перечень подлежащих контролю запрещенных веществ пополнили новые прекурсоры

В России расширили перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

© РИА Новости / Сергей ВенявскийНаркотические вещества в экспертно-криминалистической лаборатории управления наркоконтроля
Наркотические вещества в экспертно-криминалистической лаборатории управления наркоконтроля - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
Наркотические вещества в экспертно-криминалистической лаборатории управления наркоконтроля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В России расширили перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю, соответствующие изменения вступили в силу в воскресенье.
Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 16 октября, изменяется перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России.
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Так, основные изменения коснулись списков I и IV соответствующего перечня (прекурсоры). В них, в частности, вошли "4‑Бром-2,2‑дифенилпентаннитрил", "2-Иод-1-(2,4-диметилфенил)пропан-1-он" и "N-фенилпиперидин-4-амин". Постановлением также скорректировано наименование некоторых веществ. Всего в обновленный перечень включено более 20 позиций.
Также постановлением уточняются размеры веществ для привлечения к уголовной ответственности для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 УК.
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