https://ria.ru/20221016/kontrol-1824351312.html

Перечень подлежащих контролю запрещенных веществ пополнили новые прекурсоры

Перечень подлежащих контролю запрещенных веществ пополнили новые прекурсоры - РИА Новости, 16.10.2022

Перечень подлежащих контролю запрещенных веществ пополнили новые прекурсоры

В России расширили перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю, соответствующие изменения вступили в силу в... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T00:19

2022-10-16T00:19

2022-10-16T05:26

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В России расширили перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю, соответствующие изменения вступили в силу в воскресенье.Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 16 октября, изменяется перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России.Так, основные изменения коснулись списков I и IV соответствующего перечня (прекурсоры). В них, в частности, вошли "4‑Бром-2,2‑дифенилпентаннитрил", "2-Иод-1-(2,4-диметилфенил)пропан-1-он" и "N-фенилпиперидин-4-амин". Постановлением также скорректировано наименование некоторых веществ. Всего в обновленный перечень включено более 20 позиций.Также постановлением уточняются размеры веществ для привлечения к уголовной ответственности для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 УК.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/chekhov-1812283333.html

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