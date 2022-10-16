https://ria.ru/20221016/kishinev-1824410561.html

Жители Кишинева снова вышли на акцию протеста

Жители Кишинева снова вышли на акцию протеста - РИА Новости, 16.10.2022

Жители Кишинева снова вышли на акцию протеста

Митингующие скандировали "Долой Майю Санду!" возле палаточного городка. Между протестующими и полицией произошли стычки. Официальной информации о задержаниях во время митинга не было.

2022-10-16T14:40

2022-10-16T14:40

2022-10-16T14:40

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Президент Молдавии Майя Санду попросила кабмин расширить полномочия полиции, чтобы силовики могли разгонять протесты без согласования с местными властями. Со своей стороны, лидер партии "Шор" отметил, что считает решение о запрете акций протеста незаконным и "грубо нарушающим Конституцию Республики Молдова". Массовые антиправительственные митинги проходят в Молдавии с мая из-за резкого повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также рекордной инфляции в 33,5 процента.

молдавия

кишинев

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Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Кишинева снова вышли на акцию протеста Митингующие скандировали "Долой Майю Санду!" возле палаточного городка. Представители оппозиционной партии "Шор" выступили перед участниками акции. Между протестующими и полицией произошли стычки. Официальной информации о задержаниях во время митинга не было. Ранее Президент Молдавии Майя Санду попросила кабмин расширить полномочия полиции, чтобы силовики могли разгонять протесты без согласования с местными властями. Со своей стороны, лидер партии "Шор" отметил, что считает решение о запрете акций протеста незаконным и "грубо нарушающим Конституцию Республики Молдова". Массовые антиправительственные митинги проходят в Молдавии с мая из-за резкого повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также рекордной инфляции в 33,5 процента. 2022-10-16T14:40 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, в мире, майя санду, молдавия, кишинев, видео