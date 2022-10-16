https://ria.ru/20221016/kishinev-1824410561.html
Жители Кишинева снова вышли на акцию протеста
Жители Кишинева снова вышли на акцию протеста - РИА Новости, 16.10.2022
Жители Кишинева снова вышли на акцию протеста
Митингующие скандировали "Долой Майю Санду!" возле палаточного городка. Между протестующими и полицией произошли стычки. Официальной информации о задержаниях во время митинга не было.
2022-10-16T14:40
2022-10-16T14:40
2022-10-16T14:40
видео
в мире
майя санду
молдавия
кишинев
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Президент Молдавии Майя Санду попросила кабмин расширить полномочия полиции, чтобы силовики могли разгонять протесты без согласования с местными властями. Со своей стороны, лидер партии "Шор" отметил, что считает решение о запрете акций протеста незаконным и "грубо нарушающим Конституцию Республики Молдова". Массовые антиправительственные митинги проходят в Молдавии с мая из-за резкого повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также рекордной инфляции в 33,5 процента.
молдавия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824409780_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6a1b4901fca65243fc69657494b7a39.jpg
Жители Кишинева снова вышли на акцию протеста
Митингующие скандировали "Долой Майю Санду!" возле палаточного городка. Представители оппозиционной партии "Шор" выступили перед участниками акции. Между протестующими и полицией произошли стычки. Официальной информации о задержаниях во время митинга не было. Ранее Президент Молдавии Майя Санду попросила кабмин расширить полномочия полиции, чтобы силовики могли разгонять протесты без согласования с местными властями. Со своей стороны, лидер партии "Шор" отметил, что считает решение о запрете акций протеста незаконным и "грубо нарушающим Конституцию Республики Молдова". Массовые антиправительственные митинги проходят в Молдавии с мая из-за резкого повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также рекордной инфляции в 33,5 процента.
2022-10-16T14:40
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, в мире, майя санду, молдавия, кишинев, видео
Видео, В мире, Майя Санду, Молдавия, Кишинев
Жители Кишинева снова вышли на акцию протеста
Митингующие скандировали "Долой Майю Санду!" возле палаточного городка. Между протестующими и полицией произошли стычки. Официальной информации о задержаниях во время митинга не было.