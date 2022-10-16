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Россия "поставит мат" Киеву этой зимой, заявил Стремоусов - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/kherson-1824407795.html
Россия "поставит мат" Киеву этой зимой, заявил Стремоусов
Россия "поставит мат" Киеву этой зимой, заявил Стремоусов - РИА Новости, 16.10.2022
Россия "поставит мат" Киеву этой зимой, заявил Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что киевской власти будет "поставлен мат" уже нынешней зимой. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:11
2022-10-16T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
владимир путин
киев
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что киевской власти будет "поставлен мат" уже нынешней зимой."Мы еще раз напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, возможности Украины в нынешнем противостоянии зависят от Запада, а Россия в этом плане достаточно мощна и фактически безгранична.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824311164.html
https://ria.ru/20221016/kherson-1824389151.html
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в мире, кирилл стремоусов, владимир путин, киев, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Владимир Путин, Киев, Россия, Украина
14:11 16.10.2022 (обновлено: 18:24 16.10.2022)
 
Россия "поставит мат" Киеву этой зимой, заявил Стремоусов

Замглавы Херсонской администрации Стремоусов: Россия "поставит мат" Украине уже зимой

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что киевской власти будет "поставлен мат" уже нынешней зимой.
"Мы еще раз напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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По его словам, возможности Украины в нынешнем противостоянии зависят от Запада, а Россия в этом плане достаточно мощна и фактически безгранична.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовВладимир ПутинКиевРоссияУкраина
 
 
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