14:11 16.10.2022 (обновлено: 18:24 16.10.2022)
Россия "поставит мат" Киеву этой зимой, заявил Стремоусов
Замглавы Херсонской администрации Стремоусов: Россия "поставит мат" Украине уже зимой
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что киевской власти будет "поставлен мат" уже нынешней зимой.
"Мы еще раз напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, возможности Украины в нынешнем противостоянии зависят от Запада, а Россия в этом плане достаточно мощна и фактически безгранична.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.