https://ria.ru/20221016/kherson-1824407795.html

Россия "поставит мат" Киеву этой зимой, заявил Стремоусов

Россия "поставит мат" Киеву этой зимой, заявил Стремоусов - РИА Новости, 16.10.2022

Россия "поставит мат" Киеву этой зимой, заявил Стремоусов

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что киевской власти будет "поставлен мат" уже нынешней зимой. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:11

2022-10-16T14:11

2022-10-16T18:24

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

владимир путин

киев

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818932266_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_bca921cc48f767a6ef060e7ff5f07347.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что киевской власти будет "поставлен мат" уже нынешней зимой."Мы еще раз напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, возможности Украины в нынешнем противостоянии зависят от Запада, а Россия в этом плане достаточно мощна и фактически безгранична.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824311164.html

https://ria.ru/20221016/kherson-1824389151.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кирилл стремоусов, владимир путин, киев, россия, украина