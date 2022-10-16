https://ria.ru/20221016/kherson-1824401578.html

ЕР помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области

ЕР помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области - РИА Новости, 16.10.2022

ЕР помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области

"Единая Россия" помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области в другие регионы РФ на отдых, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:31

2022-10-16T13:31

2022-10-16T13:31

общество

херсонская область

россия

единая россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "Единая Россия" помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области в другие регионы РФ на отдых, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области на отдых в другие регионы России. Первые группы отправились в Анапу", - говорится в сообщении.Отмечается, что жители Херсонской области в течение недели также отправятся на оздоровительные и университетские смены в лагеря Крыма. Заявку на то, чтобы поехать отдохнуть всей семьей или отправить детей в детский лагерь, можно подать через министерство образования области, МЧС России или по телефону горячей линии."Сегодня получается только по одному направлению порядка 400 детей. Есть многодетные семьи, пенсионеры. Огромная благодарность всем службам, которые обеспечивают весь процесс", - приводятся в сообщении ЕР слова руководителя херсонского отделения, замруководителя фракции партии в Госдуме Игоря Кастюкевича.

https://ria.ru/20221016/kherson-1824389151.html

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херсонская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, херсонская область , россия, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф