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ЕР помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области - РИА Новости, 16.10.2022
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ЕР помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области
ЕР помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области - РИА Новости, 16.10.2022
ЕР помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области
"Единая Россия" помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области в другие регионы РФ на отдых, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:31
2022-10-16T13:31
общество
херсонская область
россия
единая россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "Единая Россия" помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области в другие регионы РФ на отдых, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области на отдых в другие регионы России. Первые группы отправились в Анапу", - говорится в сообщении.Отмечается, что жители Херсонской области в течение недели также отправятся на оздоровительные и университетские смены в лагеря Крыма. Заявку на то, чтобы поехать отдохнуть всей семьей или отправить детей в детский лагерь, можно подать через министерство образования области, МЧС России или по телефону горячей линии."Сегодня получается только по одному направлению порядка 400 детей. Есть многодетные семьи, пенсионеры. Огромная благодарность всем службам, которые обеспечивают весь процесс", - приводятся в сообщении ЕР слова руководителя херсонского отделения, замруководителя фракции партии в Госдуме Игоря Кастюкевича.
https://ria.ru/20221016/kherson-1824389151.html
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общество, херсонская область , россия, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф
Общество, Херсонская область , Россия, Единая Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ
13:31 16.10.2022
 
ЕР помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области

ЕР помогла семьям с детьми из Херсонской области выехать на отдых в другие регионы

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкРазрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "Единая Россия" помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области в другие регионы РФ на отдых, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области на отдых в другие регионы России. Первые группы отправились в Анапу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что жители Херсонской области в течение недели также отправятся на оздоровительные и университетские смены в лагеря Крыма. Заявку на то, чтобы поехать отдохнуть всей семьей или отправить детей в детский лагерь, можно подать через министерство образования области, МЧС России или по телефону горячей линии.
"Сегодня получается только по одному направлению порядка 400 детей. Есть многодетные семьи, пенсионеры. Огромная благодарность всем службам, которые обеспечивают весь процесс", - приводятся в сообщении ЕР слова руководителя херсонского отделения, замруководителя фракции партии в Госдуме Игоря Кастюкевича.
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ОбществоХерсонская областьРоссияЕдиная РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФ
 
 
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