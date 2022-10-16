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Жители Херсонской области покидают дома - РИА Новости, 16.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/kherson-1824389151.html
Жители Херсонской области покидают дома
Жители Херсонской области покидают дома - РИА Новости, 16.10.2022
Жители Херсонской области покидают дома
Жители правобережной части Херсонской области оставляют населенные пункты, чтобы дать возможность военным зачистить территорию от украинских войск и перейти в... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:30
2022-10-16T11:30
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
владимир сальдо
россия
украина
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Жители правобережной части Херсонской области оставляют населенные пункты, чтобы дать возможность военным зачистить территорию от украинских войск и перейти в наступление, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Жители Херсонской области, которые находятся на правобережной части (региона)…, потихоньку оставляют свои населенные пункты, для того чтобы дать возможность военным по-крупному зачистить логово укронацистов и перейти непосредственно в наступление по зачистке оставшейся части Украины от зеленских и этого укровермахта", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, выезд населения из Херсонской области организован в целях их безопасности, речь прежде всего идет о правобережной части региона, где идут боевые действия."Люди уезжают, в первую очередь те, кто с детьми. Есть такая возможность. Российская Федерация взяла на себя обязанность гуманитарную. Люди могу сменить обстановку, чтобы не жить под постоянными обстрелами", - сказал Стремоусов.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в "серой зоне", которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, продвижение было остановлено, попав в "огневые мешки", украинские военные несут значительные потери.
https://ria.ru/20221016/ukraina-1824376856.html
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кирилл стремоусов, владимир сальдо, россия, украина, херсонская область , общество
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Россия, Украина, Херсонская область , Общество
11:30 16.10.2022
 
Жители Херсонской области покидают дома

Стремоусов: жители Херсонской области покидают дома, помогая военным перейти в наступление

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкСитуация в Херсоне
Ситуация в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Ситуация в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Жители правобережной части Херсонской области оставляют населенные пункты, чтобы дать возможность военным зачистить территорию от украинских войск и перейти в наступление, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Жители Херсонской области, которые находятся на правобережной части (региона)…, потихоньку оставляют свои населенные пункты, для того чтобы дать возможность военным по-крупному зачистить логово укронацистов и перейти непосредственно в наступление по зачистке оставшейся части Украины от зеленских и этого укровермахта", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, выезд населения из Херсонской области организован в целях их безопасности, речь прежде всего идет о правобережной части региона, где идут боевые действия.
"Люди уезжают, в первую очередь те, кто с детьми. Есть такая возможность. Российская Федерация взяла на себя обязанность гуманитарную. Люди могу сменить обстановку, чтобы не жить под постоянными обстрелами", - сказал Стремоусов.
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
10:03Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти заявили, что надежды Киева на контрнаступление разрушены
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в "серой зоне", которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, продвижение было остановлено, попав в "огневые мешки", украинские военные несут значительные потери.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
11:13Специальная военная операция на Украине
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовВладимир СальдоРоссияУкраинаХерсонская областьОбщество
 
 
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