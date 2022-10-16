Жители Херсонской области покидают дома
Стремоусов: жители Херсонской области покидают дома, помогая военным перейти в наступление
Ситуация в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Жители правобережной части Херсонской области оставляют населенные пункты, чтобы дать возможность военным зачистить территорию от украинских войск и перейти в наступление, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Жители Херсонской области, которые находятся на правобережной части (региона)…, потихоньку оставляют свои населенные пункты, для того чтобы дать возможность военным по-крупному зачистить логово укронацистов и перейти непосредственно в наступление по зачистке оставшейся части Украины от зеленских и этого укровермахта", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, выезд населения из Херсонской области организован в целях их безопасности, речь прежде всего идет о правобережной части региона, где идут боевые действия.
"Люди уезжают, в первую очередь те, кто с детьми. Есть такая возможность. Российская Федерация взяла на себя обязанность гуманитарную. Люди могу сменить обстановку, чтобы не жить под постоянными обстрелами", - сказал Стремоусов.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в "серой зоне", которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, продвижение было остановлено, попав в "огневые мешки", украинские военные несут значительные потери.