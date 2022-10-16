https://ria.ru/20221016/kherson-1824389151.html

Жители Херсонской области покидают дома

Жители Херсонской области покидают дома - РИА Новости, 16.10.2022

Жители Херсонской области покидают дома

Жители правобережной части Херсонской области оставляют населенные пункты, чтобы дать возможность военным зачистить территорию от украинских войск и перейти в... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T11:30

2022-10-16T11:30

2022-10-16T11:30

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

владимир сальдо

россия

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херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Жители правобережной части Херсонской области оставляют населенные пункты, чтобы дать возможность военным зачистить территорию от украинских войск и перейти в наступление, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Жители Херсонской области, которые находятся на правобережной части (региона)…, потихоньку оставляют свои населенные пункты, для того чтобы дать возможность военным по-крупному зачистить логово укронацистов и перейти непосредственно в наступление по зачистке оставшейся части Украины от зеленских и этого укровермахта", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, выезд населения из Херсонской области организован в целях их безопасности, речь прежде всего идет о правобережной части региона, где идут боевые действия."Люди уезжают, в первую очередь те, кто с детьми. Есть такая возможность. Российская Федерация взяла на себя обязанность гуманитарную. Люди могу сменить обстановку, чтобы не жить под постоянными обстрелами", - сказал Стремоусов.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в "серой зоне", которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, продвижение было остановлено, попав в "огневые мешки", украинские военные несут значительные потери.

https://ria.ru/20221016/ukraina-1824376856.html

https://ria.ru/20221016/trevoga-1824386837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кирилл стремоусов, владимир сальдо, россия, украина, херсонская область , общество