https://ria.ru/20221016/kherson-1824375901.html
Власти Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны
Власти Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны - РИА Новости, 16.10.2022
Власти Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны
Ситуация на линии обороны в Херсонской области контролируемая, украинские войска зализывают раны после провалившейся попытки наступления, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T09:53
2022-10-16T09:53
2022-10-16T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Ситуация на линии обороны в Херсонской области контролируемая, украинские войска зализывают раны после провалившейся попытки наступления, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Накануне сообщалось, что украинские войска предприняли попытку наступления в Херсонской области на Бериславском направлении, атака отбита Вооруженными силами России."Все хорошо, без изменений. Отбиты все атаки, организована полностью линия обороны. Укронацисты зализывают раны после вчерашнего дня. Для нас все под контролем", - сказал Стремоусов агентству.По его словам, минувшей ночью не было активных наступательных действий со стороны Украины.
https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824311164.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Украина
Власти Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны
Стремоусов назвал ситуацию на линии обороны в Херсонской области контролируемой