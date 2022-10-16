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Власти Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/kherson-1824375901.html
Власти Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны
Власти Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны - РИА Новости, 16.10.2022
Власти Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны
Ситуация на линии обороны в Херсонской области контролируемая, украинские войска зализывают раны после провалившейся попытки наступления, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T09:53
2022-10-16T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Ситуация на линии обороны в Херсонской области контролируемая, украинские войска зализывают раны после провалившейся попытки наступления, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Накануне сообщалось, что украинские войска предприняли попытку наступления в Херсонской области на Бериславском направлении, атака отбита Вооруженными силами России."Все хорошо, без изменений. Отбиты все атаки, организована полностью линия обороны. Укронацисты зализывают раны после вчерашнего дня. Для нас все под контролем", - сказал Стремоусов агентству.По его словам, минувшей ночью не было активных наступательных действий со стороны Украины.
https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824311164.html
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Украина
09:53 16.10.2022
 
Власти Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны

Стремоусов назвал ситуацию на линии обороны в Херсонской области контролируемой

Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Ситуация на линии обороны в Херсонской области контролируемая, украинские войска зализывают раны после провалившейся попытки наступления, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Накануне сообщалось, что украинские войска предприняли попытку наступления в Херсонской области на Бериславском направлении, атака отбита Вооруженными силами России.
Военнослужащие войск специального назначения ВС России в ходе боевой операции - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Вчера, 18:00Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти заявили о провале наступления украинских войск
"Все хорошо, без изменений. Отбиты все атаки, организована полностью линия обороны. Укронацисты зализывают раны после вчерашнего дня. Для нас все под контролем", - сказал Стремоусов агентству.
По его словам, минувшей ночью не было активных наступательных действий со стороны Украины.
Херсон - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Вчера, 11:46Специальная военная операция на Украине
Жителям правобережной части Херсонской области порекомендовали уехать
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонская областьРоссияУкраина
 
 
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