https://ria.ru/20221016/kherson-1824375901.html

Власти Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны

Власти Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны - РИА Новости, 16.10.2022

Власти Херсонской области рассказали о ситуации на линии обороны

Ситуация на линии обороны в Херсонской области контролируемая, украинские войска зализывают раны после провалившейся попытки наступления, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T09:53

2022-10-16T09:53

2022-10-16T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Ситуация на линии обороны в Херсонской области контролируемая, украинские войска зализывают раны после провалившейся попытки наступления, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Накануне сообщалось, что украинские войска предприняли попытку наступления в Херсонской области на Бериславском направлении, атака отбита Вооруженными силами России."Все хорошо, без изменений. Отбиты все атаки, организована полностью линия обороны. Укронацисты зализывают раны после вчерашнего дня. Для нас все под контролем", - сказал Стремоусов агентству.По его словам, минувшей ночью не было активных наступательных действий со стороны Украины.

https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824311164.html

https://ria.ru/20221015/kherson-1824254187.html

херсонская область

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, украина