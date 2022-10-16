https://ria.ru/20221016/irak-1824398524.html

Иракские власти открыли новый международный аэропорт

Иракские власти открыли новый международный аэропорт - РИА Новости, 16.10.2022

Иракские власти открыли новый международный аэропорт

Новый международный аэропорт был торжественно открыт в воскресенье в городе Киркук на севере Ирака, сообщил информационный портал Kurdistan24. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:01

2022-10-16T13:01

2022-10-16T13:01

в мире

киркук (мухафаза)

ирак

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КАИР, 16 окт - РИА Новости. Новый международный аэропорт был торжественно открыт в воскресенье в городе Киркук на севере Ирака, сообщил информационный портал Kurdistan24.Первым самолетом, приземлившимся на взлетно-посадочной полосе аэропорта, стал правительственный борт, на котором в Киркук для официального открытия воздушной гавани прибыли министр транспорта Ирака Насер аш-Шибли и исполняющая обязанности министра финансов страны Хайям Нимат.По данным иракского информационного агентства INA, международные рейсы аэропорт Киркука начнет принимать уже с сегодняшнего дня."Международный аэропорт Киркука соответствует всем международным стандартам и требованиям и готов принимать любые рейсы", - приводит портал сообщение Управления гражданской авиации Ирака.Аэропорт в Киркуке был построен в семидесятых годах прошлого века, но использовался в качестве иракской военной авиабазы.С 2003 по 2011 годы аэропорт активно использовался американскими войсками.Реконструкция аэропорта началась в 2018 году после восстановления правительственными иракскими войсками контроля над Киркуком, ранее находившимся под контролем курдских вооруженных формирований.

https://ria.ru/20221011/proekt-1823255299.html

https://ria.ru/20220830/irak-1813286752.html

киркук (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киркук (мухафаза), ирак