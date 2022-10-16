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Иракские власти открыли новый международный аэропорт - РИА Новости, 16.10.2022
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Иракские власти открыли новый международный аэропорт
Иракские власти открыли новый международный аэропорт - РИА Новости, 16.10.2022
Иракские власти открыли новый международный аэропорт
Новый международный аэропорт был торжественно открыт в воскресенье в городе Киркук на севере Ирака, сообщил информационный портал Kurdistan24. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:01
2022-10-16T13:01
в мире
киркук (мухафаза)
ирак
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КАИР, 16 окт - РИА Новости. Новый международный аэропорт был торжественно открыт в воскресенье в городе Киркук на севере Ирака, сообщил информационный портал Kurdistan24.Первым самолетом, приземлившимся на взлетно-посадочной полосе аэропорта, стал правительственный борт, на котором в Киркук для официального открытия воздушной гавани прибыли министр транспорта Ирака Насер аш-Шибли и исполняющая обязанности министра финансов страны Хайям Нимат.По данным иракского информационного агентства INA, международные рейсы аэропорт Киркука начнет принимать уже с сегодняшнего дня."Международный аэропорт Киркука соответствует всем международным стандартам и требованиям и готов принимать любые рейсы", - приводит портал сообщение Управления гражданской авиации Ирака.Аэропорт в Киркуке был построен в семидесятых годах прошлого века, но использовался в качестве иракской военной авиабазы.С 2003 по 2011 годы аэропорт активно использовался американскими войсками.Реконструкция аэропорта началась в 2018 году после восстановления правительственными иракскими войсками контроля над Киркуком, ранее находившимся под контролем курдских вооруженных формирований.
https://ria.ru/20221011/proekt-1823255299.html
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киркук (мухафаза)
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в мире, киркук (мухафаза), ирак
В мире, Киркук (мухафаза), Ирак
13:01 16.10.2022
 
Иракские власти открыли новый международный аэропорт

Иракские власти открыли новый международный аэропорт в городе Киркук

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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КАИР, 16 окт - РИА Новости. Новый международный аэропорт был торжественно открыт в воскресенье в городе Киркук на севере Ирака, сообщил информационный портал Kurdistan24.
Первым самолетом, приземлившимся на взлетно-посадочной полосе аэропорта, стал правительственный борт, на котором в Киркук для официального открытия воздушной гавани прибыли министр транспорта Ирака Насер аш-Шибли и исполняющая обязанности министра финансов страны Хайям Нимат.
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По данным иракского информационного агентства INA, международные рейсы аэропорт Киркука начнет принимать уже с сегодняшнего дня.
"Международный аэропорт Киркука соответствует всем международным стандартам и требованиям и готов принимать любые рейсы", - приводит портал сообщение Управления гражданской авиации Ирака.
Аэропорт в Киркуке был построен в семидесятых годах прошлого века, но использовался в качестве иракской военной авиабазы.
С 2003 по 2011 годы аэропорт активно использовался американскими войсками.
Реконструкция аэропорта началась в 2018 году после восстановления правительственными иракскими войсками контроля над Киркуком, ранее находившимся под контролем курдских вооруженных формирований.
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В миреКиркук (мухафаза)Ирак
 
 
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