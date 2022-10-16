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Белоруссия задействовала для охраны границ укрупненные пограннаряды
Белоруссия задействовала для охраны границ укрупненные пограннаряды - РИА Новости, 16.10.2022
Белоруссия задействовала для охраны границ укрупненные пограннаряды
Белоруссия задействовала для охраны границы с Украиной укрупненные пограннаряды и маневренные группы территориальных органов пограничной службы на фоне роста... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T21:41
2022-10-16T21:41
2022-10-16T21:49
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белоруссия
украина
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МИНСК, 16 окт – РИА Новости. Белоруссия задействовала для охраны границы с Украиной укрупненные пограннаряды и маневренные группы территориальных органов пограничной службы на фоне роста разведывательной активности с украинской стороны, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский."Вблизи нашей границы проводятся различного рода учения, мы видим, что ведется оптическая, радиоэлектронная и радиотехническая разведка белорусской территории. Естественно, мы адекватно оцениваем эти угрозы и в целях реагирования органами пограничной службы выставляются укрупненные пограничные наряды, активно применяются технические средства охраны границы, задействованы маневренные группы территориальных органов пограничной службы", - сказал Бычковский телеканалу ОНТ, комментируя ситуацию на границе с Украиной.Председатель госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил 14 октября, что особенно напряженная ситуация складывается на украинской границе, но сил и средств для ее защиты достаточно. В частности, он говорил, что к белорусской границе на территории Украины подходят вооруженные группы людей, которые не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Кроме того, как отмечал Лаппо, неоднократно фиксировались провокационные действия со стороны украинских военнослужащих, использование техники без опознавательных знаков, ведение с украинской территории разведки белорусской территории.
https://ria.ru/20221016/voennye-1824415799.html
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в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
21:41 16.10.2022 (обновлено: 21:49 16.10.2022)
Белоруссия задействовала для охраны границ укрупненные пограннаряды
Белоруссия задействовала для охраны границы с Украиной укрупненные пограннаряды
МИНСК, 16 окт – РИА Новости. Белоруссия задействовала для охраны границы с Украиной укрупненные пограннаряды и маневренные группы территориальных органов пограничной службы на фоне роста разведывательной активности с украинской стороны, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
"Вблизи нашей границы проводятся различного рода учения, мы видим, что ведется оптическая, радиоэлектронная и радиотехническая разведка белорусской территории. Естественно, мы адекватно оцениваем эти угрозы и в целях реагирования органами пограничной службы выставляются укрупненные пограничные наряды, активно применяются технические средства охраны границы, задействованы маневренные группы территориальных органов пограничной службы", - сказал Бычковский телеканалу ОНТ, комментируя ситуацию на границе с Украиной.
Председатель госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил 14 октября, что особенно напряженная ситуация складывается на украинской границе, но сил и средств для ее защиты достаточно. В частности, он говорил, что к белорусской границе на территории Украины подходят вооруженные группы людей, которые не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Кроме того, как отмечал Лаппо, неоднократно фиксировались провокационные действия со стороны украинских военнослужащих, использование техники без опознавательных знаков, ведение с украинской территории разведки белорусской территории.