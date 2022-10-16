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Госдеп США потребовал от Ирана освободить заключенных американцев - РИА Новости, 16.10.2022
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Госдеп США потребовал от Ирана освободить заключенных американцев
Госдеп США потребовал от Ирана освободить заключенных американцев - РИА Новости, 16.10.2022
Госдеп США потребовал от Ирана освободить заключенных американцев
Официальный представитель госдепартамента США Нэд Прайс потребовал от Ирана немедленно освободить "незаконно заключенных" американских граждан. РИА Новости, 16.10.2022
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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Нэд Прайс потребовал от Ирана немедленно освободить "незаконно заключенных" американских граждан.Он добавил, что США следят за сообщениями о пожаре в тегеранской тюрьме.Ранее агентство IRNA со ссылкой на сотрудника скорой помощи сообщало, что в результате пожара в тюрьме Эвин никто не погиб, но восемь человек получили ранения. По данным иранских СМИ, в результате конфликта нескольких заключенных в отделении швейного цеха тюрьмы произошел сильный пожар. По словам очевидцев, в ходе пожара произошло четыре взрыва.
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в мире, сша, иран, государственный департамент сша
В мире, США, Иран, Государственный департамент США
03:01 16.10.2022 (обновлено: 03:02 16.10.2022)
 
Госдеп США потребовал от Ирана освободить заключенных американцев

Представитель Госдепа потребовал от Ирана освободить "незаконно заключенных" американцев

© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Нэд Прайс потребовал от Ирана немедленно освободить "незаконно заключенных" американских граждан.
"Иран несет полную ответственность за безопасность наших незаконно заключенных граждан, которые должны быть немедленно освобождены", - написал Прайс в Twitter.
Он добавил, что США следят за сообщениями о пожаре в тегеранской тюрьме.
Ранее агентство IRNA со ссылкой на сотрудника скорой помощи сообщало, что в результате пожара в тюрьме Эвин никто не погиб, но восемь человек получили ранения. По данным иранских СМИ, в результате конфликта нескольких заключенных в отделении швейного цеха тюрьмы произошел сильный пожар. По словам очевидцев, в ходе пожара произошло четыре взрыва.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Госдеп запросил разговор Блинкена с Лавровым по обмену заключенными
 
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