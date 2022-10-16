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Госдеп США потребовал от Ирана освободить заключенных американцев

Госдеп США потребовал от Ирана освободить заключенных американцев - РИА Новости, 16.10.2022

Госдеп США потребовал от Ирана освободить заключенных американцев

Официальный представитель госдепартамента США Нэд Прайс потребовал от Ирана немедленно освободить "незаконно заключенных" американских граждан. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T03:01

2022-10-16T03:01

2022-10-16T03:02

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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Нэд Прайс потребовал от Ирана немедленно освободить "незаконно заключенных" американских граждан.Он добавил, что США следят за сообщениями о пожаре в тегеранской тюрьме.Ранее агентство IRNA со ссылкой на сотрудника скорой помощи сообщало, что в результате пожара в тюрьме Эвин никто не погиб, но восемь человек получили ранения. По данным иранских СМИ, в результате конфликта нескольких заключенных в отделении швейного цеха тюрьмы произошел сильный пожар. По словам очевидцев, в ходе пожара произошло четыре взрыва.

https://radiosputnik.ria.ru/20220728/razgovor-1805722339.html

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в мире, сша, иран, государственный департамент сша