https://ria.ru/20221016/goroskop-1824076223.html

Названы знаки зодиака, которые хуже всех следят за здоровьем

Названы знаки зодиака, которые хуже всех следят за здоровьем - РИА Новости, 16.10.2022

Названы знаки зодиака, которые хуже всех следят за здоровьем

Представители некоторых знаков зодиака подчас пренебрегают своим здоровьем до такой степени, что страдают от плохого самочувствия и различных осложнений. Об... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T04:30

2022-10-16T04:30

2022-10-16T04:30

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Представители некоторых знаков зодиака подчас пренебрегают своим здоровьем до такой степени, что страдают от плохого самочувствия и различных осложнений. Об этом пишет Pinkvilla.Вспыльчивые Овны не понаслышке знают, что такое мигрень. На них сильно сказывается любой стресс. А еще они редко задумываются о профилактике.Тельцы настолько увлечены карьерой, что иногда не обращают внимание на первые симптомы болезни. Также они очень волнуются из-за дедлайнов.Весы больше переживают за родных и друзей, чем за себя. Свое здоровье они принимают как нечто само собой разумеющееся. Львы порой едят много жирной пищи, и это плохо отражается на их состоянии. К тому же они накручивают себя, как только у них появляются проблемы со здоровьем.Подобные характеристики даются только на основании зодиакальных качеств. Не факт, что они будут у всех представителей перечисленных знаков.

https://ria.ru/20220911/goroskop-1814926908.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака