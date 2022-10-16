https://ria.ru/20221016/goroskop-1824076223.html
Названы знаки зодиака, которые хуже всех следят за здоровьем
Названы знаки зодиака, которые хуже всех следят за здоровьем - РИА Новости, 16.10.2022
Названы знаки зодиака, которые хуже всех следят за здоровьем
Представители некоторых знаков зодиака подчас пренебрегают своим здоровьем до такой степени, что страдают от плохого самочувствия и различных осложнений. Об... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T04:30
2022-10-16T04:30
2022-10-16T04:30
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Представители некоторых знаков зодиака подчас пренебрегают своим здоровьем до такой степени, что страдают от плохого самочувствия и различных осложнений. Об этом пишет Pinkvilla.Вспыльчивые Овны не понаслышке знают, что такое мигрень. На них сильно сказывается любой стресс. А еще они редко задумываются о профилактике.Тельцы настолько увлечены карьерой, что иногда не обращают внимание на первые симптомы болезни. Также они очень волнуются из-за дедлайнов.Весы больше переживают за родных и друзей, чем за себя. Свое здоровье они принимают как нечто само собой разумеющееся. Львы порой едят много жирной пищи, и это плохо отражается на их состоянии. К тому же они накручивают себя, как только у них появляются проблемы со здоровьем.Подобные характеристики даются только на основании зодиакальных качеств. Не факт, что они будут у всех представителей перечисленных знаков.
https://ria.ru/20220911/goroskop-1814926908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
Названы знаки зодиака, которые хуже всех следят за здоровьем
Весы оказались среди знаков зодиака, представители которых плохо следят за здоровьем
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Представители некоторых знаков зодиака подчас пренебрегают своим здоровьем до такой степени, что страдают от плохого самочувствия и различных осложнений. Об этом пишет
Pinkvilla.
Вспыльчивые Овны не понаслышке знают, что такое мигрень. На них сильно сказывается любой стресс. А еще они редко задумываются о профилактике.
Тельцы настолько увлечены карьерой, что иногда не обращают внимание на первые симптомы болезни. Также они очень волнуются из-за дедлайнов.
Весы больше переживают за родных и друзей, чем за себя. Свое здоровье они принимают как нечто само собой разумеющееся.
Львы порой едят много жирной пищи, и это плохо отражается на их состоянии. К тому же они накручивают себя, как только у них появляются проблемы со здоровьем.
Подобные характеристики даются только на основании зодиакальных качеств. Не факт, что они будут у всех представителей перечисленных знаков.