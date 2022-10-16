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Названы знаки зодиака, которые хуже всех следят за здоровьем - РИА Новости, 16.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221016/goroskop-1824076223.html
Названы знаки зодиака, которые хуже всех следят за здоровьем
Названы знаки зодиака, которые хуже всех следят за здоровьем - РИА Новости, 16.10.2022
Названы знаки зодиака, которые хуже всех следят за здоровьем
Представители некоторых знаков зодиака подчас пренебрегают своим здоровьем до такой степени, что страдают от плохого самочувствия и различных осложнений. Об... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T04:30
2022-10-16T04:30
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Представители некоторых знаков зодиака подчас пренебрегают своим здоровьем до такой степени, что страдают от плохого самочувствия и различных осложнений. Об этом пишет Pinkvilla.Вспыльчивые Овны не понаслышке знают, что такое мигрень. На них сильно сказывается любой стресс. А еще они редко задумываются о профилактике.Тельцы настолько увлечены карьерой, что иногда не обращают внимание на первые симптомы болезни. Также они очень волнуются из-за дедлайнов.Весы больше переживают за родных и друзей, чем за себя. Свое здоровье они принимают как нечто само собой разумеющееся. Львы порой едят много жирной пищи, и это плохо отражается на их состоянии. К тому же они накручивают себя, как только у них появляются проблемы со здоровьем.Подобные характеристики даются только на основании зодиакальных качеств. Не факт, что они будут у всех представителей перечисленных знаков.
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новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
04:30 16.10.2022
 
Названы знаки зодиака, которые хуже всех следят за здоровьем

Весы оказались среди знаков зодиака, представители которых плохо следят за здоровьем

© Fotolia / Sonja BirkelbachМаятник на астрологическом круге
Маятник на астрологическом круге - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Fotolia / Sonja Birkelbach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Представители некоторых знаков зодиака подчас пренебрегают своим здоровьем до такой степени, что страдают от плохого самочувствия и различных осложнений. Об этом пишет Pinkvilla.
Вспыльчивые Овны не понаслышке знают, что такое мигрень. На них сильно сказывается любой стресс. А еще они редко задумываются о профилактике.
Тельцы настолько увлечены карьерой, что иногда не обращают внимание на первые симптомы болезни. Также они очень волнуются из-за дедлайнов.
Весы больше переживают за родных и друзей, чем за себя. Свое здоровье они принимают как нечто само собой разумеющееся.
Львы порой едят много жирной пищи, и это плохо отражается на их состоянии. К тому же они накручивают себя, как только у них появляются проблемы со здоровьем.
Подобные характеристики даются только на основании зодиакальных качеств. Не факт, что они будут у всех представителей перечисленных знаков.
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