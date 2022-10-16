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Херсонские власти сообщили об усилении защиты Каховской ГЭС - РИА Новости, 16.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/ges-1824409383.html
Херсонские власти сообщили об усилении защиты Каховской ГЭС
Херсонские власти сообщили об усилении защиты Каховской ГЭС - РИА Новости, 16.10.2022
Херсонские власти сообщили об усилении защиты Каховской ГЭС
В Херсонской области усилили защиту Каховской ГЭС, чтобы избежать провокаций с украинской стороны, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:21
2022-10-16T15:19
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
каховская гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. В Херсонской области усилили защиту Каховской ГЭС, чтобы избежать провокаций с украинской стороны, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Защита усилена. Там сильная группировка войск стоит, там непросто будет прорваться", — сказал он.Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска могут попытаться добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
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кирилл стремоусов, херсонская область , украина, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Украина, Каховская ГЭС
14:21 16.10.2022 (обновлено: 15:19 16.10.2022)
 
Херсонские власти сообщили об усилении защиты Каховской ГЭС

Херсонские власти: во избежание провокаций со стороны Украины усилена защита Каховской ГЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие России возле здания Каховской ГЭС
Военнослужащие России возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие России возле здания Каховской ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. В Херсонской области усилили защиту Каховской ГЭС, чтобы избежать провокаций с украинской стороны, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Защита усилена. Там сильная группировка войск стоит, там непросто будет прорваться", — сказал он.
Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска могут попытаться добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций.
Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
Сотрудник Росгвардии возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 13:50Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовХерсонская областьУкраинаКаховская ГЭС
 
 
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