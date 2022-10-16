https://ria.ru/20221016/ges-1824409383.html

Херсонские власти сообщили об усилении защиты Каховской ГЭС

Херсонские власти сообщили об усилении защиты Каховской ГЭС - РИА Новости, 16.10.2022

Херсонские власти сообщили об усилении защиты Каховской ГЭС

В Херсонской области усилили защиту Каховской ГЭС, чтобы избежать провокаций с украинской стороны, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:21

2022-10-16T14:21

2022-10-16T15:19

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

херсонская область

украина

каховская гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. В Херсонской области усилили защиту Каховской ГЭС, чтобы избежать провокаций с украинской стороны, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Защита усилена. Там сильная группировка войск стоит, там непросто будет прорваться", — сказал он.Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска могут попытаться добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

https://ria.ru/20221015/ges-1824269556.html

херсонская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кирилл стремоусов, херсонская область , украина, каховская гэс