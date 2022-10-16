https://ria.ru/20221016/ges-1824409383.html
Херсонские власти сообщили об усилении защиты Каховской ГЭС
Херсонские власти сообщили об усилении защиты Каховской ГЭС - РИА Новости, 16.10.2022
Херсонские власти сообщили об усилении защиты Каховской ГЭС
В Херсонской области усилили защиту Каховской ГЭС, чтобы избежать провокаций с украинской стороны, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:21
2022-10-16T14:21
2022-10-16T15:19
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
каховская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809186154_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_d6a699f8cdc6860d92c9f3a7254be4e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. В Херсонской области усилили защиту Каховской ГЭС, чтобы избежать провокаций с украинской стороны, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Защита усилена. Там сильная группировка войск стоит, там непросто будет прорваться", — сказал он.Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска могут попытаться добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
https://ria.ru/20221015/ges-1824269556.html
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809186154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_642efecfd3f2cee616c0fed2916b3b9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл стремоусов, херсонская область , украина, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Украина, Каховская ГЭС
14:21 16.10.2022 (обновлено: 15:19 16.10.2022)
Херсонские власти сообщили об усилении защиты Каховской ГЭС
Херсонские власти: во избежание провокаций со стороны Украины усилена защита Каховской ГЭС