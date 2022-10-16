10:40 16.10.2022 (обновлено: 10:41 16.10.2022)
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 42,4 миллиона кубометров
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,4 миллиона кубометров на 16 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 миллиона кубометров на 16 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.
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Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки.