https://ria.ru/20221016/gaz-1824373608.html

Снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка, считают эксперты

Снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка, считают эксперты - РИА Новости, 16.10.2022

Снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка, считают эксперты

Снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка на фоне высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но регион может столкнуться с новым... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T09:24

2022-10-16T09:24

2022-10-16T09:24

экономика

европа

россия

норвегия

бкс мир инвестиций

сколковский институт науки и технологий

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка на фоне высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но регион может столкнуться с новым ценовым всплеском, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Расчетная цена газа на лондонской бирже ICE в пятницу опустилась до минимальной с 28 июня отметки — 1424,2 доллара за тысячу кубометров. Показатель за первую половину октября составил в среднем 1625,2 доллара, что на 15,5% ниже средней расчетной цены за вторую половину сентября — 1923,9 доллара и на 28,2% — за первую половину, когда показатель составил 2262,2 доллара.Снижение цен на газ до уровня 1500 долларов за тысячу кубометров и ниже вызвано "относительным успокоением рынка" на фоне высокого уровня заполненности подземных газохранилищ в странах Евросоюза и увеличением поставок СПГ, отмечает руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" фонда "Центр стратегических разработок" Александр Амирагян."Однако в случае каких-то экстраординарных условий в части спроса и предложения Европа может столкнуться с дефицитом газа и всплеском цен", — считает аналитик.Динамика ценТекущие цены на газ вдвое ниже пиков конца августа, но в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне. Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной 2021 года, когда средняя цена по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров.Прошлым летом стоимость превысила 600 долларов, а зимой — уже 2000 долларов. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли 3892 доллара за тысячу кубометров.Цены на газ в ноябре вновь могут подскочить выше 2000 долларов за тысячу кубометров, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов."В конце октября начнется сезон отбора из хранилищ, при этом поставки из России будут намного ниже обычных уровней", — отметил он.Более сдержанные прогнозы делает Амирагян. Динамика цен на газ в ближайшие месяцы, по его словам, будет определяться спросом и предложением."В случае относительно теплой зимы и высокой выработки электроэнергии на ВИЭ, прежде всего на ветровых станциях, а также стабильных поставок газа из Норвегии, Северной Африки и СПГ есть шансы на прохождение зимы без новых ценовых рекордов", — считает эксперт ЦСР.Хрупкий балансДо аномальных 2020–2021 годов — коронавируса и энергетического кризиса — за счет российского газа обычно удовлетворялось порядка 30% европейского спроса, однако сейчас этих объемов нет, отмечает аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов."Европа играет в опасную игру", — подчеркивает он. Хотя прогнозируется "не такой огромный" спрос на газ и "не такой страшный" его дефицит, нет никаких гарантий, что Европа безболезненно и мягко пройдет осенне-зимний период, отмечает аналитик."Смотря на текущий газовый баланс в европейских странах, я бы сказал, что риски значительного роста цен на газ сохраняются", — добавляет Капитонов.Однако, по его словам, также и нет каких-то предпосылок, что цены будут падать — они будут "стабильно высокими при сохранении рисков их роста в геометрической прогрессии на фоне какой-то экстраординарной ситуации". Баланс хрупок, и говорить об однозначном тренде нельзя, заключил аналитик.

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https://ria.ru/20221014/gazoprovod-1824079549.html

https://ria.ru/20221015/energetika-1824225966.html

https://ria.ru/20221013/gaz-1823748752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, европа, россия, норвегия, бкс мир инвестиций, сколковский институт науки и технологий