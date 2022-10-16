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СМИ: власти Болгарии заявили об обеспеченности газом на ближайший год - РИА Новости, 16.10.2022
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СМИ: власти Болгарии заявили об обеспеченности газом на ближайший год
СМИ: власти Болгарии заявили об обеспеченности газом на ближайший год - РИА Новости, 16.10.2022
СМИ: власти Болгарии заявили об обеспеченности газом на ближайший год
Министр экономики Болгарии Никола Стоянов заявил, что страна обеспечена газом на ближайший год, сообщает издание Novinite со ссылкой на интервью министра... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T04:25
2022-10-16T06:01
в мире
румен радев
болгария
азербайджан
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр экономики Болгарии Никола Стоянов заявил, что страна обеспечена газом на ближайший год, сообщает издание Novinite со ссылкой на интервью министра телеканалу Nova."Мы можем сказать, что газовый кризис остался позади нас", - сообщил Стоянов.По его словам, страна обеспечена газом на следующие 12-14 месяцев.В сентябре министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что Баку до конца 2022 года покроет 19% потребности Болгарии в газе. Позднее болгарский президент Румен Радев заявил о готовности операторов газовых сетей Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии содействовать увеличению поставок газа из Азербайджана в Европу.
https://ria.ru/20220921/bolgary-1818349579.html
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в мире, румен радев, болгария, азербайджан
В мире, Румен Радев, Болгария, Азербайджан
04:25 16.10.2022 (обновлено: 06:01 16.10.2022)
 
СМИ: власти Болгарии заявили об обеспеченности газом на ближайший год

Novinite: министр экономики Стоянов заявил, что Болгария обеспечена газом на ближайший год

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Включенная газовая конфорка. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр экономики Болгарии Никола Стоянов заявил, что страна обеспечена газом на ближайший год, сообщает издание Novinite со ссылкой на интервью министра телеканалу Nova.
"Мы можем сказать, что газовый кризис остался позади нас", - сообщил Стоянов.
Участники акции протеста против повышения цен на энергоресурсы и топливо на одной из улиц Софии - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Болгары испугались роста цен и нехватки газа
По его словам, страна обеспечена газом на следующие 12-14 месяцев.
В сентябре министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что Баку до конца 2022 года покроет 19% потребности Болгарии в газе. Позднее болгарский президент Румен Радев заявил о готовности операторов газовых сетей Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии содействовать увеличению поставок газа из Азербайджана в Европу.
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