https://ria.ru/20221016/gaz-1824359262.html

СМИ: власти Болгарии заявили об обеспеченности газом на ближайший год

СМИ: власти Болгарии заявили об обеспеченности газом на ближайший год - РИА Новости, 16.10.2022

СМИ: власти Болгарии заявили об обеспеченности газом на ближайший год

Министр экономики Болгарии Никола Стоянов заявил, что страна обеспечена газом на ближайший год, сообщает издание Novinite со ссылкой на интервью министра... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T04:25

2022-10-16T04:25

2022-10-16T06:01

в мире

румен радев

болгария

азербайджан

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр экономики Болгарии Никола Стоянов заявил, что страна обеспечена газом на ближайший год, сообщает издание Novinite со ссылкой на интервью министра телеканалу Nova."Мы можем сказать, что газовый кризис остался позади нас", - сообщил Стоянов.По его словам, страна обеспечена газом на следующие 12-14 месяцев.В сентябре министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что Баку до конца 2022 года покроет 19% потребности Болгарии в газе. Позднее болгарский президент Румен Радев заявил о готовности операторов газовых сетей Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии содействовать увеличению поставок газа из Азербайджана в Европу.

https://ria.ru/20220921/bolgary-1818349579.html

https://ria.ru/20220708/azerbaydzhan-1801237147.html

болгария

азербайджан

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в мире, румен радев, болгария, азербайджан