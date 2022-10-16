https://ria.ru/20221016/evropa-1824422909.html

В Италии заявили об энергетическом шоке невиданных масштабов

В Италии заявили об энергетическом шоке невиданных масштабов - РИА Новости, 16.10.2022

В Италии заявили об энергетическом шоке невиданных масштабов

Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что из-за роста цен Европа столкнулась с невиданным энергетическим шоком,... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T16:09

2022-10-16T16:09

2022-10-16T16:09

европа

италия

москва

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что из-за роста цен Европа столкнулась с невиданным энергетическим шоком, сообщает газета La Republica.По словам Табарелли, резкий скачок цен на газ с 0,7 евро за кубометр до 2,3 евро потряс Европу и Италию так, как никогда раньше, и теперь странам ЕС следует готовиться к экономии энергоресурсов. Он также призвал использовать любые другие энергоресурсы кроме газа, несмотря на то, что на них цены тоже начинают расти."Купите себе электрогенератор на эту зиму и, возможно, на следующую", — посоветовал эксперт.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221015/mitingi-1824333013.html

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европа, италия, москва, евросоюз, санкции в отношении россии