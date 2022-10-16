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В Италии заявили об энергетическом шоке невиданных масштабов - РИА Новости, 16.10.2022
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В Италии заявили об энергетическом шоке невиданных масштабов
В Италии заявили об энергетическом шоке невиданных масштабов - РИА Новости, 16.10.2022
В Италии заявили об энергетическом шоке невиданных масштабов
Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что из-за роста цен Европа столкнулась с невиданным энергетическим шоком,... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T16:09
2022-10-16T16:09
европа
италия
москва
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что из-за роста цен Европа столкнулась с невиданным энергетическим шоком, сообщает газета La Republica.По словам Табарелли, резкий скачок цен на газ с 0,7 евро за кубометр до 2,3 евро потряс Европу и Италию так, как никогда раньше, и теперь странам ЕС следует готовиться к экономии энергоресурсов. Он также призвал использовать любые другие энергоресурсы кроме газа, несмотря на то, что на них цены тоже начинают расти."Купите себе электрогенератор на эту зиму и, возможно, на следующую", — посоветовал эксперт.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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европа, италия, москва, евросоюз, санкции в отношении россии
Европа, Италия, Москва, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:09 16.10.2022
 
В Италии заявили об энергетическом шоке невиданных масштабов

Глава Nomisma Energia Табарелли: Европу настиг энергетический шок невиданных масштабов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что из-за роста цен Европа столкнулась с невиданным энергетическим шоком, сообщает газета La Republica.
По словам Табарелли, резкий скачок цен на газ с 0,7 евро за кубометр до 2,3 евро потряс Европу и Италию так, как никогда раньше, и теперь странам ЕС следует готовиться к экономии энергоресурсов. Он также призвал использовать любые другие энергоресурсы кроме газа, несмотря на то, что на них цены тоже начинают расти.
"Купите себе электрогенератор на эту зиму и, возможно, на следующую", — посоветовал эксперт.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Акция протеста в центре Рима - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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ЕвропаИталияМоскваЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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