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Энергодарские школьники передали рисунки и письма российским военным - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/energodar-1824368844.html
Энергодарские школьники передали рисунки и письма российским военным
Энергодарские школьники передали рисунки и письма российским военным - РИА Новости, 16.10.2022
Энергодарские школьники передали рисунки и письма российским военным
Дети из школ Энергодара передали рисунки военным Росгвардии, которые находятся на первой линии обороны города, а учителя написали письма со словами поддержки. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T08:37
2022-10-16T08:37
специальная военная операция на украине
общество
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
энергодар
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 16 окт - РИА Новости. Дети из школ Энергодара передали рисунки военным Росгвардии, которые находятся на первой линии обороны города, а учителя написали письма со словами поддержки.По просьбе администрации города рисунки детей и письма военным передали корреспонденты РИА Новости."Мы предложили детям нарисовать рисунки, и они с радостью согласились. Но все не так просто, а мне очень хотелось написать вам слова поддержки. Пусть у вас все получится, да хранит вас Бог", - зачитал строки одного из писем военнослужащий.Обращаясь к школьникам и учителям, бойцы Росгвардии поблагодарили за поддержку и пообещали, что сделают все, что в их силах, для мирного будущего Энергодара."Я работал с детьми и понимаю, что это такое. У нас есть боевые командиры, которые имеют боевой опыт, и мы выполним задачи. Мы никогда не подведем Россию. Все дети - это наши дети, мы не подведем. Работайте, братья", - сказал боец Росгвардии из Дагестана в ответ на переданные послания.
https://ria.ru/20221015/boevik-1824330578.html
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общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), энергодар
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Энергодар
08:37 16.10.2022
 
Энергодарские школьники передали рисунки и письма российским военным

Энергодарские школьники передали рисунки росгвардейцам, которые обороняют город

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 16 окт - РИА Новости. Дети из школ Энергодара передали рисунки военным Росгвардии, которые находятся на первой линии обороны города, а учителя написали письма со словами поддержки.
По просьбе администрации города рисунки детей и письма военным передали корреспонденты РИА Новости.
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"Мы предложили детям нарисовать рисунки, и они с радостью согласились. Но все не так просто, а мне очень хотелось написать вам слова поддержки. Пусть у вас все получится, да хранит вас Бог", - зачитал строки одного из писем военнослужащий.
Обращаясь к школьникам и учителям, бойцы Росгвардии поблагодарили за поддержку и пообещали, что сделают все, что в их силах, для мирного будущего Энергодара.
"Я работал с детьми и понимаю, что это такое. У нас есть боевые командиры, которые имеют боевой опыт, и мы выполним задачи. Мы никогда не подведем Россию. Все дети - это наши дети, мы не подведем. Работайте, братья", - сказал боец Росгвардии из Дагестана в ответ на переданные послания.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Энергодар
 
 
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