https://ria.ru/20221016/energodar-1824368844.html

Энергодарские школьники передали рисунки и письма российским военным

Энергодарские школьники передали рисунки и письма российским военным - РИА Новости, 16.10.2022

Энергодарские школьники передали рисунки и письма российским военным

Дети из школ Энергодара передали рисунки военным Росгвардии, которые находятся на первой линии обороны города, а учителя написали письма со словами поддержки. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T08:37

2022-10-16T08:37

2022-10-16T08:37

специальная военная операция на украине

общество

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

энергодар

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 16 окт - РИА Новости. Дети из школ Энергодара передали рисунки военным Росгвардии, которые находятся на первой линии обороны города, а учителя написали письма со словами поддержки.По просьбе администрации города рисунки детей и письма военным передали корреспонденты РИА Новости."Мы предложили детям нарисовать рисунки, и они с радостью согласились. Но все не так просто, а мне очень хотелось написать вам слова поддержки. Пусть у вас все получится, да хранит вас Бог", - зачитал строки одного из писем военнослужащий.Обращаясь к школьникам и учителям, бойцы Росгвардии поблагодарили за поддержку и пообещали, что сделают все, что в их силах, для мирного будущего Энергодара."Я работал с детьми и понимаю, что это такое. У нас есть боевые командиры, которые имеют боевой опыт, и мы выполним задачи. Мы никогда не подведем Россию. Все дети - это наши дети, мы не подведем. Работайте, братья", - сказал боец Росгвардии из Дагестана в ответ на переданные послания.

https://ria.ru/20221015/boevik-1824330578.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/obstrely-1824207618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), энергодар