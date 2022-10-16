https://ria.ru/20221016/ekonomika-1824357988.html
Байден раскритиковал экономический план правительства Трасс
Байден раскритиковал экономический план правительства Трасс - РИА Новости, 16.10.2022
Байден раскритиковал экономический план правительства Трасс
Президент США Джо Байден назвал ошибкой план поддержки экономики британского правительства во главе с премьером Лиз Трасс, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T03:42
2022-10-16T03:42
2022-10-16T03:59
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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал ошибкой план поддержки экономики британского правительства во главе с премьером Лиз Трасс, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома."Я был не единственным, кто считает его ошибкой", - приводятся в сообщении слова Байдена.Американский лидер выразил мнение, что результат инициативы Трасс оказался "предсказуемым", и подчеркнул, что не согласен с ним.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После этого доходность пятилетних британских гособлигаций выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.В пятниц Квартенг подал в отставку по просьбе Трасс. После этого британское правительство сообщило о назначении на этот пост Джереми Ханта.
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джо байден, лиз трасс, джереми хант, великобритания, сша, в мире
Джо Байден, Лиз Трасс, Джереми Хант, Великобритания, США, В мире
03:42 16.10.2022 (обновлено: 03:59 16.10.2022)
Байден раскритиковал экономический план правительства Трасс
Белый дом: президент США Байден назвал ошибкой план Трасс по поддержке экономики Британии
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал ошибкой план поддержки экономики британского правительства во главе с премьером Лиз Трасс, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
"Я был не единственным, кто считает его ошибкой", - приводятся в сообщении слова Байдена.
Американский лидер выразил мнение, что результат инициативы Трасс оказался "предсказуемым", и подчеркнул, что не согласен с ним.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После этого доходность пятилетних британских гособлигаций выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
В пятниц Квартенг подал в отставку по просьбе Трасс. После этого британское правительство сообщило о назначении на этот пост Джереми Ханта
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