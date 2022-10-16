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Экоактивисты распылили краску на витрину автосалона Aston Martin в Лондоне - РИА Новости, 16.10.2022
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Экоактивисты распылили краску на витрину автосалона Aston Martin в Лондоне
Экоактивисты распылили краску на витрину автосалона Aston Martin в Лондоне - РИА Новости, 16.10.2022
Экоактивисты распылили краску на витрину автосалона Aston Martin в Лондоне
Экоактивисты из британского экологического движения Just Stop Oil распылили краску из баллончика на витрину автосалона люксового бренда Aston Martin, а также... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T18:17
2022-10-16T18:17
в мире
лондон
происшествия
экология
aston martin
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Экоактивисты из британского экологического движения Just Stop Oil распылили краску из баллончика на витрину автосалона люксового бренда Aston Martin, а также приклеили себя к проезжей части в центре Лондона, тем самым перекрыв оживленную дорогу, сообщает телеканал Sky News.В пятницу две девушки из движения Just Stop Oil, которое выступает против разработки новых месторождений нефти и газа, проникли в Национальную галерею в Лондоне и облили томатным супом одну из известнейших картин нидерландского художника Винсента ван Гога "Подсолнухи". Стоимость шедевра оценивается более чем в 84 миллиона долларов. Само полотно не пострадало, поскольку было защищено стеклом, но была повреждена рама."Демонстранты из группы защитников окружающей среды, призывающие правительство прекратить выдавать новые лицензии на добычу нефти и газа, приклеили себя к дороге в центре Лондона в воскресенье около 11.00 (13.00 мск - ред.). Затем засняли, как один из них распылил ярко-оранжевую краску на фасад автосалона Aston Martin", - говорится в сообщении Sky News.В последние месяцы активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. Глава британского МВД Суэлла Браверман объявила о намерении предоставить полиции больше полномочий для борьбы с "разрушительными" протестами экоактивистов.
https://ria.ru/20221010/picasso-1822756368.html
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в мире, лондон, происшествия, экология, aston martin, великобритания
В мире, Лондон, Происшествия, Экология, Aston Martin, Великобритания
18:17 16.10.2022
 
Экоактивисты распылили краску на витрину автосалона Aston Martin в Лондоне

Экоактивисты Just Stop Oil распылили краску на витрину автосалона Aston Martin в Лондоне

© AFP 2022 / Isabel InfantesУчастник группы экологических активистов Just Stop Oil у автосалона Aston Martin в центре Лондона
Участник группы экологических активистов Just Stop Oil у автосалона Aston Martin в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / Isabel Infantes
Участник группы экологических активистов Just Stop Oil у автосалона Aston Martin в центре Лондона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Экоактивисты из британского экологического движения Just Stop Oil распылили краску из баллончика на витрину автосалона люксового бренда Aston Martin, а также приклеили себя к проезжей части в центре Лондона, тем самым перекрыв оживленную дорогу, сообщает телеканал Sky News.
В пятницу две девушки из движения Just Stop Oil, которое выступает против разработки новых месторождений нефти и газа, проникли в Национальную галерею в Лондоне и облили томатным супом одну из известнейших картин нидерландского художника Винсента ван Гога "Подсолнухи". Стоимость шедевра оценивается более чем в 84 миллиона долларов. Само полотно не пострадало, поскольку было защищено стеклом, но была повреждена рама.
Экоактивисты движения Extinction Rebellion приклеили руки к картине Пикассо Резня в Корее в Национальной галерее Виктории в Мельбурне - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 13:37Культура
Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне
"Демонстранты из группы защитников окружающей среды, призывающие правительство прекратить выдавать новые лицензии на добычу нефти и газа, приклеили себя к дороге в центре Лондона в воскресенье около 11.00 (13.00 мск - ред.). Затем засняли, как один из них распылил ярко-оранжевую краску на фасад автосалона Aston Martin", - говорится в сообщении Sky News.
В последние месяцы активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. Глава британского МВД Суэлла Браверман объявила о намерении предоставить полиции больше полномочий для борьбы с "разрушительными" протестами экоактивистов.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 14:49
Экоактивисты прервали выступление Трасс на съезде Консервативной партии
 
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