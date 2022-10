Экоактивисты распылили краску на витрину автосалона Aston Martin в Лондоне

https://ria.ru/20221016/ekoaktivisty-1824440704.html

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Экоактивисты из британского экологического движения Just Stop Oil распылили краску из баллончика на витрину автосалона люксового бренда Aston Martin, а также приклеили себя к проезжей части в центре Лондона, тем самым перекрыв оживленную дорогу, сообщает телеканал Sky News.В пятницу две девушки из движения Just Stop Oil, которое выступает против разработки новых месторождений нефти и газа, проникли в Национальную галерею в Лондоне и облили томатным супом одну из известнейших картин нидерландского художника Винсента ван Гога "Подсолнухи". Стоимость шедевра оценивается более чем в 84 миллиона долларов. Само полотно не пострадало, поскольку было защищено стеклом, но была повреждена рама."Демонстранты из группы защитников окружающей среды, призывающие правительство прекратить выдавать новые лицензии на добычу нефти и газа, приклеили себя к дороге в центре Лондона в воскресенье около 11.00 (13.00 мск - ред.). Затем засняли, как один из них распылил ярко-оранжевую краску на фасад автосалона Aston Martin", - говорится в сообщении Sky News.В последние месяцы активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. Глава британского МВД Суэлла Браверман объявила о намерении предоставить полиции больше полномочий для борьбы с "разрушительными" протестами экоактивистов.

