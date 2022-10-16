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В Дагестане при столкновении двух автомобилей погибли три человека - РИА Новости, 16.10.2022
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В Дагестане при столкновении двух автомобилей погибли три человека
В Дагестане при столкновении двух автомобилей погибли три человека - РИА Новости, 16.10.2022
В Дагестане при столкновении двух автомобилей погибли три человека
Три человека погибли в результате столкновения двух легковушек в Буйнакском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T06:56
2022-10-16T07:06
происшествия
буйнакский район
авто
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МАХАЧКАЛА, 16 окт — РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух легковушек в Буйнакском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД региона.По информации ведомства, сегодня вечером на 15-м километре автодороги "Буйнакск - Унцукуль" в Буйнакском районе столкнулись LADA Largus и LADA Priora. Произошло возгорание первого автомобиля, он полностью сгорел."В результате аварии на месте происшествия погибли водитель LADA Priora и пассажиры LADA Largus - 41-летняя женщина и 12-летний мальчик, проживавшие в Унцукульском районе. Водитель и ещё один пассажир LADA Largus, 27-летняя девушка, с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Информация предварительная", — говорится в сообщении.
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происшествия, буйнакский район, авто
Происшествия, Буйнакский район, Авто
06:56 16.10.2022 (обновлено: 07:06 16.10.2022)
 
В Дагестане при столкновении двух автомобилей погибли три человека

МВД Дагестана: в результате ДТП в Буйнакском районе погибли три человека

© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской областиДТП с участием минивэна
ДТП с участием минивэна - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области
ДТП с участием минивэна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 16 окт — РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух легковушек в Буйнакском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД региона.
По информации ведомства, сегодня вечером на 15-м километре автодороги "Буйнакск - Унцукуль" в Буйнакском районе столкнулись LADA Largus и LADA Priora. Произошло возгорание первого автомобиля, он полностью сгорел.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 15:19
В Рязанской области три человека погибли при ДТП
"В результате аварии на месте происшествия погибли водитель LADA Priora и пассажиры LADA Largus - 41-летняя женщина и 12-летний мальчик, проживавшие в Унцукульском районе. Водитель и ещё один пассажир LADA Largus, 27-летняя девушка, с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Информация предварительная", — говорится в сообщении.
 
ПроисшествияБуйнакский районАвто
 
 
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