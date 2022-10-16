https://ria.ru/20221016/dtp-1824362845.html

В Дагестане при столкновении двух автомобилей погибли три человека

В Дагестане при столкновении двух автомобилей погибли три человека - РИА Новости, 16.10.2022

В Дагестане при столкновении двух автомобилей погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновения двух легковушек в Буйнакском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T06:56

2022-10-16T06:56

2022-10-16T07:06

происшествия

буйнакский район

авто

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МАХАЧКАЛА, 16 окт — РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух легковушек в Буйнакском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД региона.По информации ведомства, сегодня вечером на 15-м километре автодороги "Буйнакск - Унцукуль" в Буйнакском районе столкнулись LADA Largus и LADA Priora. Произошло возгорание первого автомобиля, он полностью сгорел."В результате аварии на месте происшествия погибли водитель LADA Priora и пассажиры LADA Largus - 41-летняя женщина и 12-летний мальчик, проживавшие в Унцукульском районе. Водитель и ещё один пассажир LADA Largus, 27-летняя девушка, с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Информация предварительная", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221001/dtp-1820849961.html

буйнакский район

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происшествия, буйнакский район, авто