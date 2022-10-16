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В Донецке выросло число погибших при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/donetsk-1824418012.html
В Донецке выросло число погибших при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке выросло число погибших при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.10.2022
В Донецке выросло число погибших при обстреле со стороны ВСУ
Еще один мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T15:32
2022-10-16T19:20
специальная военная операция на украине
происшествия
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Еще один мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее сообщалось, что в результате обстрела Куйбышевского района по улице Тюленина погиб мужчина."ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) убили еще одного мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. Украинские боевики нанесли удар по улице Фрунзе. Погиб мужчина 1962 года рождения", — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221016/donetsk-1824394216.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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происшествия, в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
15:32 16.10.2022 (обновлено: 19:20 16.10.2022)
 
В Донецке выросло число погибших при обстреле со стороны ВСУ

В ДНР заявили, что число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до двух

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Здание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Здание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Еще один мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Куйбышевского района по улице Тюленина погиб мужчина.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) убили еще одного мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. Украинские боевики нанесли удар по улице Фрунзе. Погиб мужчина 1962 года рождения", — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Следователи СК РФ на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
12:21Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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