https://ria.ru/20221016/donetsk-1824418012.html

В Донецке выросло число погибших при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке выросло число погибших при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.10.2022

В Донецке выросло число погибших при обстреле со стороны ВСУ

Еще один мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T15:32

2022-10-16T15:32

2022-10-16T19:20

специальная военная операция на украине

происшествия

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донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Еще один мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее сообщалось, что в результате обстрела Куйбышевского района по улице Тюленина погиб мужчина."ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) убили еще одного мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. Украинские боевики нанесли удар по улице Фрунзе. Погиб мужчина 1962 года рождения", — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20221016/donetsk-1824394216.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика