https://ria.ru/20221016/donetsk-1824391972.html

Число пострадавших при обстреле администрации Донецка достигло четырех

Число пострадавших при обстреле администрации Донецка достигло четырех - РИА Новости, 16.10.2022

Число пострадавших при обстреле администрации Донецка достигло четырех

Число пострадавших мирных жителей при обстреле здания городской администрации Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщает штаб... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T12:03

2022-10-16T12:03

2022-10-16T12:12

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при обстреле здания городской администрации Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал о двух пострадавших при обстреле администрации. Мэр Донецка Алексей Кулемзин отмечал, что они находятся в больнице, устанавливается степень тяжести их повреждений."Количество пострадавших при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) здания городской администрации в Донецке возросло до 4 человек. В ГБ №20 доставлена женщина 1994 г.р., также пострадала женщина 1964 г.р., проезжавшая в маршрутном такси №23", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району.

https://ria.ru/20221016/donbass-1824388150.html

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Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, происшествия