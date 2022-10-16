12:03 16.10.2022 (обновлено: 12:12 16.10.2022)
Число пострадавших при обстреле администрации Донецка достигло четырех
Штаб ДНР: число пострадавших при обстреле администрации Донецка достигло четырех
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Здание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при обстреле здания городской администрации Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее штаб сообщал о двух пострадавших при обстреле администрации. Мэр Донецка Алексей Кулемзин отмечал, что они находятся в больнице, устанавливается степень тяжести их повреждений.
"Количество пострадавших при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) здания городской администрации в Донецке возросло до 4 человек. В ГБ №20 доставлена женщина 1994 г.р., также пострадала женщина 1964 г.р., проезжавшая в маршрутном такси №23", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району.