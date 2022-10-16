Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле администрации Донецка достигло четырех - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/donetsk-1824391972.html
Число пострадавших при обстреле администрации Донецка достигло четырех
Число пострадавших при обстреле администрации Донецка достигло четырех - РИА Новости, 16.10.2022
Число пострадавших при обстреле администрации Донецка достигло четырех
Число пострадавших мирных жителей при обстреле здания городской администрации Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщает штаб... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T12:03
2022-10-16T12:12
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824386041_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_6edc310ffec1a627600c26c846f933d5.jpg
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при обстреле здания городской администрации Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал о двух пострадавших при обстреле администрации. Мэр Донецка Алексей Кулемзин отмечал, что они находятся в больнице, устанавливается степень тяжести их повреждений."Количество пострадавших при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) здания городской администрации в Донецке возросло до 4 человек. В ГБ №20 доставлена женщина 1994 г.р., также пострадала женщина 1964 г.р., проезжавшая в маршрутном такси №23", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району.
https://ria.ru/20221016/donbass-1824388150.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824386041_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7d2bfa976890fd8df17c306e5844a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
12:03 16.10.2022 (обновлено: 12:12 16.10.2022)
 
Число пострадавших при обстреле администрации Донецка достигло четырех

Штаб ДНР: число пострадавших при обстреле администрации Донецка достигло четырех

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Здание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Здание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при обстреле здания городской администрации Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее штаб сообщал о двух пострадавших при обстреле администрации. Мэр Донецка Алексей Кулемзин отмечал, что они находятся в больнице, устанавливается степень тяжести их повреждений.
"Количество пострадавших при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) здания городской администрации в Донецке возросло до 4 человек. В ГБ №20 доставлена женщина 1994 г.р., также пострадала женщина 1964 г.р., проезжавшая в маршрутном такси №23", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району.
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
11:18Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала