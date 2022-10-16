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Следователи осмотрели здание администрации Донецка после обстрела - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/donetsk-1824390835.html
Следователи осмотрели здание администрации Донецка после обстрела
Следователи осмотрели здание администрации Донецка после обстрела - РИА Новости, 16.10.2022
Следователи осмотрели здание администрации Донецка после обстрела
Следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ провела осмотр здания городской администрации Донецка, обстрелянного украинскими вооруженными... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:45
2022-10-16T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ провела осмотр здания городской администрации Донецка, обстрелянного украинскими вооруженными формированиями, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух пострадавших мирных жителях."Все найденные на месте прилета фрагменты и осколки боеприпаса будут отправлены на баллистическую экспертизу и приобщены к материалам дела о военных преступлениях киевского режима", - сообщил представитель следственно-оперативной группы.Обстрел центра города произошел в 07.40 в воскресенье. На место прилета оперативно прибыли представители следствия, МЧС и пожарной службы.
https://ria.ru/20221016/obstrel-1824375361.html
https://ria.ru/20221016/donetsk-1824375684.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:45 16.10.2022
 
Следователи осмотрели здание администрации Донецка после обстрела

Следственная группа осмотрела поврежденное после обстрела здание администрации Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ провела осмотр здания городской администрации Донецка, обстрелянного украинскими вооруженными формированиями, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух пострадавших мирных жителях.
Здание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ. 16 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
09:47Специальная военная операция на Украине
Из-за обстрела администрации Донецка пострадали два мирных жителя
"Все найденные на месте прилета фрагменты и осколки боеприпаса будут отправлены на баллистическую экспертизу и приобщены к материалам дела о военных преступлениях киевского режима", - сообщил представитель следственно-оперативной группы.
Обстрел центра города произошел в 07.40 в воскресенье. На место прилета оперативно прибыли представители следствия, МЧС и пожарной службы.
Уничтоженный автомобиль у здания городской администрации в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ. 16 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
09:49Специальная военная операция на Украине
Большинство районов Донецка находятся под обстрелами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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