https://ria.ru/20221016/donetsk-1824390835.html

Следователи осмотрели здание администрации Донецка после обстрела

Следователи осмотрели здание администрации Донецка после обстрела - РИА Новости, 16.10.2022

Следователи осмотрели здание администрации Донецка после обстрела

Следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ провела осмотр здания городской администрации Донецка, обстрелянного украинскими вооруженными... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T11:45

2022-10-16T11:45

2022-10-16T11:45

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

сцкк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ провела осмотр здания городской администрации Донецка, обстрелянного украинскими вооруженными формированиями, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух пострадавших мирных жителях."Все найденные на месте прилета фрагменты и осколки боеприпаса будут отправлены на баллистическую экспертизу и приобщены к материалам дела о военных преступлениях киевского режима", - сообщил представитель следственно-оперативной группы.Обстрел центра города произошел в 07.40 в воскресенье. На место прилета оперативно прибыли представители следствия, МЧС и пожарной службы.

https://ria.ru/20221016/obstrel-1824375361.html

https://ria.ru/20221016/donetsk-1824375684.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)