https://ria.ru/20221016/donetsk-1824390835.html
Следователи осмотрели здание администрации Донецка после обстрела
Следователи осмотрели здание администрации Донецка после обстрела - РИА Новости, 16.10.2022
Следователи осмотрели здание администрации Донецка после обстрела
Следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ провела осмотр здания городской администрации Донецка, обстрелянного украинскими вооруженными... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:45
2022-10-16T11:45
2022-10-16T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ провела осмотр здания городской администрации Донецка, обстрелянного украинскими вооруженными формированиями, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух пострадавших мирных жителях."Все найденные на месте прилета фрагменты и осколки боеприпаса будут отправлены на баллистическую экспертизу и приобщены к материалам дела о военных преступлениях киевского режима", - сообщил представитель следственно-оперативной группы.Обстрел центра города произошел в 07.40 в воскресенье. На место прилета оперативно прибыли представители следствия, МЧС и пожарной службы.
https://ria.ru/20221016/obstrel-1824375361.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Следователи осмотрели здание администрации Донецка после обстрела
Следственная группа осмотрела поврежденное после обстрела здание администрации Донецка