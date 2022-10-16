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Пострадавших при обстреле администрации Донецка госпитализировали - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/donetsk-1824377598.html
Пострадавших при обстреле администрации Донецка госпитализировали
Пострадавших при обстреле администрации Донецка госпитализировали - РИА Новости, 16.10.2022
Пострадавших при обстреле администрации Донецка госпитализировали
Пострадавшие при обстреле администрации Донецка находятся в больнице, устанавливается степень тяжести их повреждений, сообщил журналистам мэр города Алексей... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:10
2022-10-16T11:09
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Пострадавшие при обстреле администрации Донецка находятся в больнице, устанавливается степень тяжести их повреждений, сообщил журналистам мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух пострадавших мирных жителях."Находились, конечно, люди в здании, у нас круглосуточно работают люди. Поэтому, там есть пострадавшие. Сейчас они в больнице, будет исследоваться степень тяжести", - рассказал мэр Донецка.Комментируя ситуацию с состоянием здания, Кулемзин отметил, что оно "повреждено очень сильно". "Будем разбираться дальше с этим вопросом", - сказал он о его перспективах.
https://ria.ru/20221016/ukraina-1824376856.html
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк)
10:10 16.10.2022 (обновлено: 11:09 16.10.2022)
 
Пострадавших при обстреле администрации Донецка госпитализировали

Мэр Донецка Кулемзин: пострадавших при обстреле горадминистрации госпитализировали

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Здание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Пострадавшие при обстреле администрации Донецка находятся в больнице, устанавливается степень тяжести их повреждений, сообщил журналистам мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух пострадавших мирных жителях.
"Находились, конечно, люди в здании, у нас круглосуточно работают люди. Поэтому, там есть пострадавшие. Сейчас они в больнице, будет исследоваться степень тяжести", - рассказал мэр Донецка.
Комментируя ситуацию с состоянием здания, Кулемзин отметил, что оно "повреждено очень сильно". "Будем разбираться дальше с этим вопросом", - сказал он о его перспективах.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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