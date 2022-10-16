https://ria.ru/20221016/donetsk-1824377598.html

Пострадавших при обстреле администрации Донецка госпитализировали

Пострадавших при обстреле администрации Донецка госпитализировали - РИА Новости, 16.10.2022

Пострадавших при обстреле администрации Донецка госпитализировали

Пострадавшие при обстреле администрации Донецка находятся в больнице, устанавливается степень тяжести их повреждений, сообщил журналистам мэр города Алексей... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:10

2022-10-16T10:10

2022-10-16T11:09

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Пострадавшие при обстреле администрации Донецка находятся в больнице, устанавливается степень тяжести их повреждений, сообщил журналистам мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух пострадавших мирных жителях."Находились, конечно, люди в здании, у нас круглосуточно работают люди. Поэтому, там есть пострадавшие. Сейчас они в больнице, будет исследоваться степень тяжести", - рассказал мэр Донецка.Комментируя ситуацию с состоянием здания, Кулемзин отметил, что оно "повреждено очень сильно". "Будем разбираться дальше с этим вопросом", - сказал он о его перспективах.

https://ria.ru/20221016/ukraina-1824376856.html

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Варвара Скокшина

происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк)