https://ria.ru/20221016/donetsk-1824375684.html

Большинство районов Донецка находятся под обстрелами

Большинство районов Донецка находятся под обстрелами - РИА Новости, 16.10.2022

Большинство районов Донецка находятся под обстрелами

Большинство районов Донецка сейчас находятся под обстрелами, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T09:49

2022-10-16T09:49

2022-10-16T11:10

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Большинство районов Донецка сейчас находятся под обстрелами, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Большинство районов Донецка находятся под обстрелами", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.По данным представительства ДНР в СЦКК, менее чем за 15 минут с 9.22 по 9.34 украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Ленинскому районам Донецка.Ранее в течение утра украинские войска обстреляли Ворошиловский, Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города, выпустив почти 15 снарядов.Представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221014/ataka-1824001387.html

https://ria.ru/20221015/kherson-1824227997.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, в мире, украина