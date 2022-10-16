09:49 16.10.2022 (обновлено: 11:10 16.10.2022)
Большинство районов Донецка находятся под обстрелами
Мэр Донецка Кулемзин: большинство районов города находятся под обстрелами
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкУничтоженный автомобиль у здания городской администрации в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ. 16 октября 2022
Уничтоженный автомобиль у здания городской администрации в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ. 16 октября 2022
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Большинство районов Донецка сейчас находятся под обстрелами, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Большинство районов Донецка находятся под обстрелами", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
По данным представительства ДНР в СЦКК, менее чем за 15 минут с 9.22 по 9.34 украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Ленинскому районам Донецка.
Ранее в течение утра украинские войска обстреляли Ворошиловский, Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города, выпустив почти 15 снарядов.
Представительство ДНР в СЦКК информировало, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.