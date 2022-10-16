https://ria.ru/20221016/donetsk-1824372618.html
В здание администрации Донецка, предположительно, попала ракета
В здание администрации Донецка, предположительно, попала ракета - РИА Новости, 16.10.2022
В здание администрации Донецка, предположительно, попала ракета
Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации,... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T09:12
2022-10-16T09:12
2022-10-16T11:12
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передавало, что украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS."По данным СЦКК, Ворошиловский район Донецка сегодня утром был обстрелян из н.п. Курахово. Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.В воскресенье утром представительство ДНР в СЦКК сообщило, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221015/korrespondent-1824336191.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, СЦКК
09:12 16.10.2022 (обновлено: 11:12 16.10.2022)
В здание администрации Донецка, предположительно, попала ракета
Мэр Донецка Кулемзин: в здание горадминистрации, предположительно, попала ракета HIMARS
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передавало, что украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.
"По данным СЦКК, Ворошиловский район Донецка сегодня утром был обстрелян из н.п. Курахово. Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
В воскресенье утром представительство ДНР в СЦКК сообщило, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск.