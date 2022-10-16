https://ria.ru/20221016/donetsk-1824370268.html

ВСУ обстреляли Донецк ракетами HIMARS

ВСУ обстреляли Донецк ракетами HIMARS - РИА Новости, 16.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк ракетами HIMARS

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T08:57

2022-10-16T08:57

2022-10-16T09:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 7.42 - н.п. Курахово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 ракеты из установки М142 HIMARS", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в течение утра украинские войска также обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города, всего выпустив почти 15 снарядов "натовского" калибра 155 мм.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221014/mariupol-1823967894.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк