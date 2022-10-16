https://ria.ru/20221016/donetsk-1824370268.html
ВСУ обстреляли Донецк ракетами HIMARS
ВСУ обстреляли Донецк ракетами HIMARS - РИА Новости, 16.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк ракетами HIMARS
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T08:57
2022-10-16T08:57
2022-10-16T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 7.42 - н.п. Курахово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 ракеты из установки М142 HIMARS", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в течение утра украинские войска также обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города, всего выпустив почти 15 снарядов "натовского" калибра 155 мм.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221014/mariupol-1823967894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
08:57 16.10.2022 (обновлено: 09:06 16.10.2022)
ВСУ обстреляли Донецк ракетами HIMARS
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка ракетами HIMARS