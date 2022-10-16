https://ria.ru/20221016/donetsk-1824369242.html

При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание горадминистрации Донецка

При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание горадминистрации Донецка - РИА Новости, 16.10.2022

При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание горадминистрации Донецка

Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T08:40

2022-10-16T08:40

2022-10-16T10:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (экс-СЦКК)."Донецк (Ворошиловский район): ул. Артема, 98, — прямое попадание в здание городской администрации", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Пострадали два человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены три автомобиля.По словам мэра города Алексея Кулемзина, обстрел велся из населенного пункта Курахово, выпущены три ракеты из американской установки M142 HIMARS.Всего за сутки территорию ДНР обстреляли 40 раз суммарно 175 боеприпасами. Повреждены 12 домостроений в Донецке, Александровке, а также объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221016/obstrel-1824375361.html

https://ria.ru/20221016/obstrel-1824353363.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места обстрела здания администрации Донецка Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (экс-СЦКК). "Донецк (Ворошиловский район): ул. Артема, 98 — прямое попадание в здание городской администрации", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. 2022-10-16T08:40 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк)