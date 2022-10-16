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При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание горадминистрации Донецка - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/donetsk-1824369242.html
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание горадминистрации Донецка
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание горадминистрации Донецка - РИА Новости, 16.10.2022
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание горадминистрации Донецка
Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T08:40
2022-10-16T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (экс-СЦКК)."Донецк (Ворошиловский район): ул. Артема, 98, — прямое попадание в здание городской администрации", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Пострадали два человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены три автомобиля.По словам мэра города Алексея Кулемзина, обстрел велся из населенного пункта Курахово, выпущены три ракеты из американской установки M142 HIMARS.Всего за сутки территорию ДНР обстреляли 40 раз суммарно 175 боеприпасами. Повреждены 12 домостроений в Донецке, Александровке, а также объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221016/obstrel-1824375361.html
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Кадры с места обстрела здания администрации Донецка
Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (экс-СЦКК). "Донецк (Ворошиловский район): ул. Артема, 98 — прямое попадание в здание городской администрации", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк)
08:40 16.10.2022 (обновлено: 10:34 16.10.2022)
 
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание горадминистрации Донецка

В ДНР заявили, что при обстреле со стороны ВСУ повреждено здание горадминистрации Донецка

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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (экс-СЦКК).
"Донецк (Ворошиловский район): ул. Артема, 98, — прямое попадание в здание городской администрации", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Здание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ. 16 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
09:47Специальная военная операция на Украине
Из-за обстрела администрации Донецка пострадали два мирных жителя
Пострадали два человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены три автомобиля.
По словам мэра города Алексея Кулемзина, обстрел велся из населенного пункта Курахово, выпущены три ракеты из американской установки M142 HIMARS.
Всего за сутки территорию ДНР обстреляли 40 раз суммарно 175 боеприпасами. Повреждены 12 домостроений в Донецке, Александровке, а также объект гражданской инфраструктуры.
Общеобразовательная школа, пострадавшая в результате обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
01:21Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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