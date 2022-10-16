https://ria.ru/20221016/donetsk-1824369242.html
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание горадминистрации Донецка
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание горадминистрации Донецка - РИА Новости, 16.10.2022
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание горадминистрации Донецка
Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T08:40
2022-10-16T08:40
2022-10-16T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824378940_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cae3e288dcdbf6e46c72ee9dc7f1af1.jpg
ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (экс-СЦКК)."Донецк (Ворошиловский район): ул. Артема, 98, — прямое попадание в здание городской администрации", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Пострадали два человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены три автомобиля.По словам мэра города Алексея Кулемзина, обстрел велся из населенного пункта Курахово, выпущены три ракеты из американской установки M142 HIMARS.Всего за сутки территорию ДНР обстреляли 40 раз суммарно 175 боеприпасами. Повреждены 12 домостроений в Донецке, Александровке, а также объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221016/obstrel-1824375361.html
https://ria.ru/20221016/obstrel-1824353363.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824378940_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c44076cec43f724c0932589cd9fdd5bb.jpg
Кадры с места обстрела здания администрации Донецка
Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (экс-СЦКК). "Донецк (Ворошиловский район): ул. Артема, 98 — прямое попадание в здание городской администрации", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
2022-10-16T08:40
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк)
08:40 16.10.2022 (обновлено: 10:34 16.10.2022)
При обстреле со стороны ВСУ повреждено здание горадминистрации Донецка
В ДНР заявили, что при обстреле со стороны ВСУ повреждено здание горадминистрации Донецка