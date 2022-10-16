https://ria.ru/20221016/dnr-1824406391.html
Российские войска овладели господствующими высотами в районе Нескучного
Российские войска овладели господствующими высотами в районе Нескучного - РИА Новости, 16.10.2022
Российские войска овладели господствующими высотами в районе Нескучного
Российские войска овладели господствующими высотами вблизи населенного пункта Нескучное в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:04
2022-10-16T14:04
2022-10-16T14:42
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские войска овладели господствующими высотами вблизи населенного пункта Нескучное в ДНР, сообщило Минобороны.ВСУ при этом потеряли более 40 военнослужащих, один танк и три боевые машины пехоты.Помимо этого, российская артиллерия нанесла удар по штурмовому отряду противника, который выдвигался в сторону населенного пункта Кировск в ДНР. Уничтожены более 20 украинских военных, а также четыре бронированные машины.На Краснолиманском направлении российские ракетные войска и артиллерия помешали планам ВСУ форсировать реку Жеребец у населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка в ЛНР, а также возле Ямполовки в ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221016/donbass-1824391091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире
14:04 16.10.2022 (обновлено: 14:42 16.10.2022)
Российские войска овладели господствующими высотами в районе Нескучного
Минобороны: российские войска овладели господствующими высотами в районе Нескучного в ДНР
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские войска овладели господствующими высотами вблизи населенного пункта Нескучное в ДНР, сообщило Минобороны.
"На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.
ВСУ при этом потеряли более 40 военнослужащих, один танк и три боевые машины пехоты.
Помимо этого, российская артиллерия нанесла удар по штурмовому отряду противника, который выдвигался в сторону населенного пункта Кировск в ДНР. Уничтожены более 20 украинских военных, а также четыре бронированные машины.
На Краснолиманском направлении российские ракетные войска и артиллерия помешали планам ВСУ форсировать реку Жеребец у населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка в ЛНР, а также возле Ямполовки в ДНР.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.