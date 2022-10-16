https://ria.ru/20221016/dnr-1824406391.html

Российские войска овладели господствующими высотами в районе Нескучного

Российские войска овладели господствующими высотами в районе Нескучного - РИА Новости, 16.10.2022

Российские войска овладели господствующими высотами в районе Нескучного

Российские войска овладели господствующими высотами вблизи населенного пункта Нескучное в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:04

2022-10-16T14:04

2022-10-16T14:42

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

в мире

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские войска овладели господствующими высотами вблизи населенного пункта Нескучное в ДНР, сообщило Минобороны.ВСУ при этом потеряли более 40 военнослужащих, один танк и три боевые машины пехоты.Помимо этого, российская артиллерия нанесла удар по штурмовому отряду противника, который выдвигался в сторону населенного пункта Кировск в ДНР. Уничтожены более 20 украинских военных, а также четыре бронированные машины.На Краснолиманском направлении российские ракетные войска и артиллерия помешали планам ВСУ форсировать реку Жеребец у населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка в ЛНР, а также возле Ямполовки в ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221016/donbass-1824391091.html

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, в мире