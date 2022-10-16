https://ria.ru/20221016/davlenie-1824355656.html

СМИ: конгрессмен потребовал расследовать давление США на Саудовскую Аравию

СМИ: конгрессмен потребовал расследовать давление США на Саудовскую Аравию - РИА Новости, 16.10.2022

СМИ: конгрессмен потребовал расследовать давление США на Саудовскую Аравию

Конгрессмен от Республиканской партии США Том Тиффани потребовал от спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси инициировать слушания для расследования... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T02:03

2022-10-16T02:03

2022-10-16T02:05

в мире

цены на нефть

джо байден

нэнси пелоси

саудовская аравия

сша

опек

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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии США Том Тиффани потребовал от спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси инициировать слушания для расследования действий администрации президента Джо Байдена, пытавшейся вынудить Саудовскую Аравию отложить сокращение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+ до окончания промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года, сообщает Fox News."Республиканец Том Тиффани запросил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси запустить слушания о запросе администрации Байдена к Саудовской Аравии отложить сокращение добычи нефти до промежуточных выборов", - указано в публикации.В октябре газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что американские чиновники призвали страны Залива отложить на месяц решение о сокращении добычи нефти, но Саудовская Аравия им отказала."В случае, если это правда, она представляет собой незаконное требование иностранного участия в кампании к промежуточным выборам по инициативе Белого дома от имени демократической партии", - приводит издание слова Тиффани.Конгрессмен считает необходимым провести слушания и расследовать, имели ли место подобные действия, определив, чего конкретно добивались в Белом доме от Эр-Рияда и ОПЕК+.Кроме того, Тиффани потребовал предоставить расшифровки звонков сотрудников президентской администрации, самого Байдена и вице-президента США Камалы Харрис представителям Саудовской Аравии, касающиеся производства нефти.На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.Ранее МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221003/ssha-1821236282.html

https://ria.ru/20220922/bayden-1818749646.html

саудовская аравия

сша

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в мире, цены на нефть, джо байден, нэнси пелоси, саудовская аравия, сша, опек