https://ria.ru/20221016/covid-19-1824385157.html
В России за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19 - РИА Новости, 16.10.2022
В России за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 744 человека с COVID-19, выздоровели 18 441 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:05
2022-10-16T11:05
2022-10-16T11:05
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 744 человека с COVID-19, выздоровели 18 441 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 16 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 744 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 55,1%... Выздоровело за сутки 18 441 человек, или на 29,4% меньше в сравнении с 15 октября 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в восьми регионах, снижение - в 71, в шести регионах ситуация не изменилась.Всего в России за сутки выявили 12 354 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе."Выявлено 12 354 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 94 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221014/covid-19-1824014448.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 12 354 новых случая COVID-19
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
За сутки в России госпитализированы 744 человека с COVID-19, выздоровели 18 441 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 16 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 744 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 55,1%... Выздоровело за сутки 18 441 человек, или на 29,4% меньше в сравнении с 15 октября 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в восьми регионах, снижение - в 71, в шести регионах ситуация не изменилась.
Всего в России за сутки выявили 12 354 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
"Выявлено 12 354 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 94 человека", - говорится в сообщении.