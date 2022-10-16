https://ria.ru/20221016/covid-19-1824385157.html

В России за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19 - РИА Новости, 16.10.2022

В России за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 744 человека с COVID-19, выздоровели 18 441 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T11:05

2022-10-16T11:05

2022-10-16T11:05

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 744 человека с COVID-19, выздоровели 18 441 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 16 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 744 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 55,1%... Выздоровело за сутки 18 441 человек, или на 29,4% меньше в сравнении с 15 октября 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в восьми регионах, снижение - в 71, в шести регионах ситуация не изменилась.Всего в России за сутки выявили 12 354 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе."Выявлено 12 354 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 94 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221014/covid-19-1824014448.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19